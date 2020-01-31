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İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu.

İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından suç duyurusu

Gülseli KENARLI Kubilay ÖZEV / İstanbul, (DHA) - İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) yıllardır çalışan 20 kadın bölge sorumlusu, 27 Ocak tarihi itibariyle CHP'li yönetim tarafından işten çıkartıldı. Kadınlar, görevde oldukları dönemde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıkları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sundu.

"20 BÖLGE SORUMLUMUZUN TAZMİNATSIZ BİR ŞEKİLDE SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİLER"
Olayı anlatan İSMEK eski Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca, "İSMEK'te çalışan 20 tane bölge sorumlumuzla birlikte İBB Genel Sekreteri Yeşim Meltem Şişli bir tanışma toplantısı düzenledi. Bu toplantıda personel arkadaşlarımızla tanıştıktan sonra, arkadaşlarımızın bir kısmının başörtülü olmasından dolayı 'bu sıcakta başörtüyle birlikte, pardösülerinizle çalışmak sizi yormuyor mu? Siz bu konuda zorlanmıyor musunuz?' diye arkadaşlarımızın manevi ve dini duygularını incitici hareketlerde bulundu. Bunun dışında da çalışan arkadaşlarımızın özellikle bölge sorumlularımızın bir çoğunun medeni hali bekar. Biraz daha ileriye giderek 'sizin çoğunluğunuz bekarmış, sizi itfaiyecilerle tanıştıralım' diye bir mobing uyguladı. Onları aşağılayıcı şekilde böyle bir çalışma yaptı. Zaten 23 Haziran seçimlerinden sonra Yeşim Meltem Şişli hanımefendi bu süreç içerisinde ekibiyle birlikte mobing uyguladı. Tabi arkadaşlarımız o süreç içerisinde çalıştıkları için bunu dile getiremedi. Olmayan bir sebepten dolayı bir disiplin soruşturması açtırdılar. Pazartesi günü itibariyle 20 bölge sorumlumuzun tazminatsız bir şekilde sözleşmesini feshettiler. 20 kişi de o toplantıda olan arkadaşlarımız" dedi.

"BUNLARIN AMAÇLARI ŞU; İSMEK'İ ETKİSİZLEŞTİRECEKLER"
Ali Koca, "Özellikle şöyle bir yaygara kopardılar 'eğitimsiz insanlarla İSMEK İstanbul halkına hizmet veriyor' diye. Bunların amaçları şu; İSMEK'i etkisizleştirecekler, Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu bir merkez, bugüne kadar 3 milyon 245 bin kişiye hizmet verdi. 2018-2019 eğitim döneminde de 870 bin başvuru vardı ve 349 bin kişiye eğitim verildi. Toplumun gözünde etkisizleştirip kapatmanın veya kendi çerçevelerinde yeni bir marka oluşturmanın gayreti içerisindeler" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından suç duyurusu

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