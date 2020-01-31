İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından suç duyurusu

“'KOKUYORSUNUZ' BUNU BİLE SÖYLEYEBİLDİ. BİZ İNANAMADIK"

İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, “19 Ağustos tarihinde arkadaşlarımızla yıllık izinlerimizden döndük, iş başı yaptığımız ilk gündü. İlk günde henüz daha ofislerimize gitmeden, sabahın 9'unda Meltem Hanım bizleri ofisine davet etti. Tanışma faslı geçildikten sonra bizlerin eğitim durumlarını sorguladı. Biz de izah ettik, kendisine. Konuşmamız arasına girerek ve şaşkın bir bakışla 'bunların diksiyonları da ne kadar kötü, siz hiç eğitim almadınız mı?' şeklinde ilk tacizine maruz kaldık maalesef. Biz böyle bir şey beklemediğimiz için oldukça şaşırdık, rencide olduk. Toplantı devam etti. Devamında 'bir ellerinizi kaldırın bakalım kaç tane bekarınız var' dedi. Arkadaşlar el kaldırdılar. Akabinde 'ne kadar da çok bekarınız varmış, bu bekarlarla biz itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim, arkadaşları birbirileri ile ne güzel kaynaştıralım' dedi. Biz tabi utanç duyduk, cinsiyetimiz adına da utanç duyduk. Böyle bir şey ile ne karşılaştık, ne kendimize yakıştırabiliriz böyle bir şeyi. Çantalarımızdan tutun, gözlükler, eşarplar, sosyal medyada gezen aslı astarı olmayan ne kadar çok varsa iddia olarak önümüze geldi maalesef. Biz bunların tamamına maruz kaldık. İnanılmaz bir mobinge maruz kaldık, 7 aydır. İBB'nin kurumsal kimliğine, kurumsal yapısına saygı duyduğumuz için biz bunları şimdiye kadar sineye çektik. Ancak maalesef geldiğimiz noktada büyük bir hak kaybına uğradık. Gerekli haklarımızı biz elbette avukatımız aracılığıyla arayacağız, bunun peşine düşeceğiz. O konuşma esnasında, adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık. Bunu birkaç defa tekrar etti. Biz de gerekli açıklamaları yapsak da böyle bir üsluba alışık değiliz. Böyle bir yönetim şekline zaten alışık değiliz. Hiçbir yöneticimizden bu şekilde bir ifade duymadık. Maalesef geldiğimiz nokta ortada biz hukuki haklarımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.