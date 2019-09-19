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İSMEK'in kapatılacağı iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSMEK'te yeni eğitim dönemine 23 Eylül Pazartesi günü başlanacağını, güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 ana kayıt dönemiyle 300 bin İstanbullu'ya hizmet verileceğini bildirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (İSMEK) kapatılacağı iddiaları yalanlanarak, yeni eğitim dönemine 23 Eylül Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı basın yayın organlarında çıkan, "İSMEK'ler kapatılıyor" haberlerinin İSMEK tarafından yalanlandığı belirtildi.

Depreme dayanıklı ve nitelikli İSMEK eğitim merkezlerindeki kurslarda yeni eğitimler planlandığı aktarılan açıklamada, "Güvenli olmayan binalarımızda düzenlemelere gidilmektedir. Yaşanabilir ortamlarda İstanbul halkına yönelik eğitim çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Birtakım çevreler tarafından vereceğimiz eğitimler İSMEK öğretmenlerini kullanarak manipüle edilmeye çalışılmaktadır. İSMEK eğitim merkezlerimizin kapanma gibi bir durumu bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İSMEK'te yeni eğitim dönemine 23 Eylül Pazartesi günü başlanacağı belirtilerek, önceki yıllardan farklı olarak güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 ana kayıt dönemiyle 300 bin İstanbullu'ya hizmet verileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yeni öğretmen ihtiyacının 20 Eylül'de bitecek olan kesin kayıt döneminin ardından belirleneceği, İSMEK'e ihtiyaç olması halinde yeni öğretmen alımlarının, sınav sonucunda şeffaf bir şekilde yapılacağı kaydedildi.

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İSMEK istanbul büyükşehir belediyesi

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