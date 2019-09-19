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İSMEK'in kapatılacağı iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İSMEK) öğretmenlik yaparken mağdur edildiklerini söyleyen bir grup, İBB önünde eylem yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İSMEK) yarı zamanlı öğretmen olarak çalışırken ihale yenilenmemesi nedeniyle mağdur edildiklerini söyleyen bir grup öğretmen İBB önünde eylem yaptı.

Saraçhane'de grup adına açıklama yapan Diksiyon Öğretmeni Hatice İbiş, İSMEK'e öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesiyle yarı zamanlı öğretmenlerin mağdur edildiğini, İSMEK'te görev yapan yönetici, personel ve öğrencilerin siyasetten bağımsız, özgür düşünceyle birbirlerinin görüşlerine saygı gösterdiklerini anlattı.

İSMEK'te 40'a yakın kurs merkezinin kapatıldığını ve yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin görevine son verildiğini iddia eden İbiş, şunları kaydetti:

"23 Eylül'de yapılacağı söylenen ihalenin de iptal olması sebebiyle kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve hiçbir siyasi ayrım gözetilmeksizin işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. İSMEK'te yarı zamanlı çalışan öğretmenler olarak bir an önce mağduriyetin giderilip, tekrardan öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
eylem İBB İSMEK Saraçhane Yarı zamanlı öğretmenler

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