İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK'te yeni dönem kayıtları 13 Eylül'de sona erecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İSMEK kurslarına başvuru yapan herkesin, en az bir branştan tam yarar sağlayabilmesi amacıyla yeni düzenlemeye gidilerek, kursa asaleten seçilen kişi, aynı dönem içinde ikinci kursa kayıt yaptıramayacak.

13 Eylül saat 00.00'a kadar sürecek online kayıtlardan sonra kontenjanını tamamlayamamış kurs olması halinde, 16 Eylül Pazartesi 08.00'den itibaren beş gün süreyle yeniden kayıt alınacak.

Şimdiye kadar açılacak kurslar için yılda bir kayıt dönemi imkanı sunan İSMEK, eylül, şubat ve haziran ayları olmak üzere üç farklı kayıt dönemiyle faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca eğitim taleplerine göre açılacak ilave kurslarla daha zengin ve nitelikli bir eğitim portföyü oluşturulacak.

Bu yıl, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ders planlamaları kapsamında, hafta sonları da kurs günlerine eklendi ve hafta içi 17.00'den sonrasına kurs saatleri konuldu.