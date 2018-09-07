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İsmet Badem, fenalaşınca kaza meydana gelmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem'in (72) oğlu Burçin Badem, babasının ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

İsmet Badem, fenalaşınca kaza meydana gelmiş

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem'in (72) oğlu Burçin Badem, babasının ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Burçin Badem, kazanın aşırı sürat nedeniyle değil, babasının fenalaşıp düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.
Kaza, dün Biga-Çan Karayolu'nun 11'inci kilometresinde Eybekli köyü yakınlarında meydana geldi. Biga ilçesinden Çan yönüne giden İsmet Badem yönetimindeki motosiklet devrildi. Metrelerce yerde sürüklendiği belirtilen İsmet Badem, hayatını kaybetti. Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Badem'in cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Babasının ölümüyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Burçin Badem, "Üzüntümüzü paylaşan, durum öğrenmek isteyen tüm dostlar. Babamı hastaneden teslim aldık. Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil. En büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor. Onun ustalığında birinin kontrolünü kaybedip kaza yapacağı durum yok" dedi.
İsmet Badem'in cenazesi, yarın Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü camiinde kılınacak ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

İsmet Badem, fenalaşınca kaza meydana gelmiş

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