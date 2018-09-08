İsmet Badem son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem'in cenazesi, Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde toprağa verildi.

İsmet Badem'in cenazesi ilk olarak, yaz aylarını geçirdiği Seddülbahir köyündeki evinin önüne getirildi. Burada anı defteri açıldı ve Badem'in sevenlerinden helallik alındı. Badem'in eşi İffet, çocukları Burçin ve Cihangir Badem ise taziyeleri kabul etti.

Seddülbahir Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Badem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, deneyimli başantrenör Aydın Örs, eski TBF Başkanı Harun Erdenay, basketbol dünyasından birçok isim ile sevenleri katıldı.

Badem'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

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- Türkoğlu: "Ona ne kadar teşekkür etsek azdır"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, basketbol camiasının acı bir gün yaşadığını söyledi.