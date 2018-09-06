İsmet Badem'in vefatı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem (72), 8 Eylül Cumartesi günü Seddülbahir'de toprağa verilecek.
Alınan bilgiye göre, eski basketbolcu ve spor yorumcusu İsmet Badem, 07 BDM 57 plakalı motosikletiyle Biga-Çan karayolunun 9'uncu kilometresinde direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen motosikletten savrulan Badem, olay yerinde hayatını kaybetti. Badem'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
İsmet Badem'in cenazesinin, cumartesi günü Seddülbahir'de ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
ABD'de şok saldırı! Yaralılar var
MİT'ten Moldova'da filmleri aratmayan operasyon! 6 FETÖ'cü yakalandı
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi
Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü
Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı
Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş
MHP'de yeni atamalar! MYK sonrası duyuruldu
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Okuyucu Yorumları 0 yorum