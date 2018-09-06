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İsmet Badem'in vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Çanakkale'deki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem'in cenazesi cumartesi günü toprağa verilecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem (72), 8 Eylül Cumartesi günü Seddülbahir'de toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, eski basketbolcu ve spor yorumcusu İsmet Badem, 07 BDM 57 plakalı motosikletiyle Biga-Çan karayolunun 9'uncu kilometresinde direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilen motosikletten savrulan Badem, olay yerinde hayatını kaybetti. Badem'in cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İsmet Badem'in cenazesinin, cumartesi günü Seddülbahir'de ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
basketbol Çanakkale İsmet Badem Kaza vefat

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