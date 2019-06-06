İsmet Büyükataman Bursa’daki evinin kapılarını İHA’ya açtı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa’daki evinde siyasetin stresini at ve güvercinleri ile birlikte atıyor. Özellikle rahvan atlarıyla ilgilenen Büyükataman, güvercin konusunda çok iddialı olduğunu vurguladı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa’daki evinin kapılarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açtı. Meclisteki yoğun tempodan fırsat buldukça ata binen Büyükataman, özel ırkı taklacı güvercinlerini besliyor. Kümesinde 15 çifti taklacı güvercini bulunan Büyükataman’ın en yaşlı güvercini ise 20 yaşında. Ayrıca Ataman, güvercin dışında da atlarla da ilgileniyor. Özellikle rahvan atlarıyla ilgilenen Büyükataman, bahçesinde elmadan, ahududuya, kirazdan böğürtlene kadar çeşitli meyve ve sebzeler de yetiştiriyor. Büyükataman’ın en büyük yardımcısı ise 92 yaşındaki kayınpederi Ekrem Yurdacan. “Babamızın merakı bize de sirayet etti”

At merakının çocukluktan başladığını ifade eden Büyükataman, “Rahmetli babam çok uzun seneler; ‘rahvan’ diye tabir ettiğimiz farklı bir ırk var, onu besledi. Babamızın merakı bize de sirayet etti. Üniversiteye gidene kadar evimizde at vardı. Bundan dolayı atla tanışıklığımız çok uzun yıllara dayalıdır. Üniversite sonrasında farklı ortamlarda farklı işlerle meşgul olmam sebebiyle çok fazla ata binmeye fırsatım olmamıştı. Bu merakımı fırsat buldukça Ankara’da ve burada gidermeye çalışıyorum” dedi.

“Son dönemde at merakının dikkat çekici ölçüde toplumda yaygınlaştığına şahit oluyorum”

Rahvan ırkının, Türk milletinin özel atı olduğunu vurgulayan Büyükataman, “Orta Asya’dan Anadolu’ya gelirken binip geldikleri atlardır. Bu atların özelliği çok uzun mesafe gidebilmesi, çok az beslenmesi ve dayanıklı olmasıdır. Çok yaygın bir at tipidir. Bir de yürüyüş stili sebebiyle insanlar bu atların üzerinde çok rahat oturabilir. Rahvan at yarışları seyrettim. İddialı yarışlar yapılıyor. Belediyelerin ev sahipliğinde ve organizatörlüğünde yapılan düzenli rahvan at yarışları var. Çok zevkli ve iddialı yarışlardır. Çiftlik sahibi arkadaşlarımın çok sayıda atı var. Bindiğim atlar yarışlara katılan iddia sahibi arkadaşlarımın. Beş altı ay boyunca yarışlar yapılıyor. Arkadaşlarım hem kendileri biniyor hem de atları yetiştiriyor. Aynı zamanda son dönemde at merakının dikkat çekici ölçüde toplumda yaygınlaştığına şahit oluyorum. Bu hizmeti verebilecek tesisler de giderek yaygınlaşıyor” açıklamasını yaptı.

“Bahçe ciddi bakım istiyor”

Bursa’ya yaklaşık 14 senedir gelip gittiklerini anlatan Büyükataman, şunları söyledi:

“Burası üç dönüm bir yer. Bursa’nın büyükşehir statüsüne kavuşmadan önce Nilüfer ilçesine bağlı bir köydü. Yaylacık diye anılan ve Osmanlının ilk yerleştiği köylerden birisiydi. Milletvekili olmadan evvel merkeze de yakın olması hasebiyle hafta sonları gidip gelebileceğim bir bahçemiz olsun diye arzu etmiştim. Satın aldıktan sonra ev yaptık. Burası güvercinlerime de rahat bakabildiğim bir yer. Bahçe ciddi bakım istiyor. Fırsatımız olduğu takdirde hafta sonları geliyoruz. Allah uzun ömür versin, kayınvalidem ve kayınpederim yılın yaklaşık sekiz ayını burada geçiriyor. Onlar sayesinde her sene domatesimizi, biberimizi, salatalığımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı buradan karşılayabiliyoruz. Burası hem insanın, siyasetin yoğun stresinden kurtularak dinlenmesine imkan sağlıyor hem de şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir ortam sunuyor.”

Arkadaşlarla ata binerken biraz safari gibi gezinti yaptıklarını söyleyen Büyükataman, yürüyüşü Ankara’da yapmaya çalıştığını dile getirdi. Seçimlerden önce haftada beş kilometre yürümeye çalıştığını vurgulayan Büyükataman, seçimlerden bu yana epey ara verdiğini, bayramdan sonra tekrar başlayacağını anlattı.

“Çocukluğumdan itibaren güvercin besliyorum”

Güvercin konusunda çok iddialı olduğunu dile getiren Büyükataman, şöyle devam etti:

“Çocukluğumdan itibaren güvercin besliyorum. Beslediğimiz güvercinin ırkı ‘taklacı’ diye tabir ediliyor. Havada takla atıyor. Aslında Selçuklular zamanında beslenmiş ve ‘taklamakan’ diye ifade edilmiş kuş ırkıdır. Bursa, kuş ırkı bakımından önemli vilayetlerden bir tanesi. Bursa’ya has ‘Bursa oynar’, ‘kelebek’ ve ‘Selânik’ diye tabir edilen ırklar var. Bu kuş ırkları Osmanlı zamanında da saraylarda besleniyordu.” “Kuşlarımı Ankara semalarında uçuruyorum”

On beş çift güvercininin olduğunu ifade eden Büyükataman, “Erkekleri ve dişileri ayrı tutuyorum. Sezonda yani şubat veya martta denemeyi düşündüğümüz üç dört çift kuşu birbirine eş yaparak onlardan yavru alıyoruz. Kuşlarımı Ankara semalarında uçuruyorum. Buraya geldikçe ve fırsat buldukça bakıyorum. Yemleri, suları ve havalandırılmaları konusunda ilgilenmek gerekiyor. Bu sürede kayınpederim ilgileniyor. Yirmi yaşında güvercinim var. Irkı bozmamak için karıştırmıyoruz” diye konuştu.