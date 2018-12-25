İsmet İnönü, çocukluğunun geçtiği konağın önünde anıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 45'inci yıl dönümünde Sivas'ta çocukluğunu geçirdiği, kendi adını taşıyan konak önünde anıldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi tarafından, İsmet İnönü'nün 1891-97 yılları arasında çocukluğunun geçtiği İnönü Konağı'nda düzenlenen anma programına CHP Sivas İl Teşkilatı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Adil Keser, İsmet İnönü'yü vefatının 45'inci yılında şükran ve minnetle andıklarını söyledi. Keser, vatanseverliğin parlak bir sembolü olan İsmet İnönü'nün dürüst ve sade yaşamı, kamu kaynaklarının kullanımına ve kul hakkına yönelik gösterdiği büyük hassasiyetle de örnek bir insan olduğunu belirterek, "Bugün onun düşüncelerini çok daha iyi anlıyor, devlet adamlığını ve tertemiz hayatını büyük bir özlemle anıyoruz. Onun şahsında başta Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak ise "İsmet Paşa 1'inci ve 2'nci İnönü Savaşları'nı kazanarak düşmanı cephede, Mudanya Mütarekesi ve Cumhuriyetimizin tapusu olan Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak ülkenin sınırlarını belirlemiş, Türk ulusunun hak ve özgürlüklerini alarak, emperyalist güçleri masada dize getirmiştir. Bizlere bağımsız özgür bir ülke armağan etmiştir. Bizlere bağımsız, özgür bir ülke armağan etmiştir. 'Bir memlekette namuslular da namussuzlar kadar cesur olamazsa o memlekette kurtuluş olmaz' diyen Sayın İsmet İnönü'yü ölümünün 45'inci yılında saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Yanalak, ayrıca, İnönü Konağı'nın müze olmasını talep etti.