İsmet İnönü doğduğu evde anıldı

İZMİR (AA) - 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, doğumunun 134'üncü yıl dönümünde İzmir'de anı evine dönüştürülen evinde anıldı.

Konak ilçesindeki anı evinde düzenlenen törende konuşan İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, bugün babasının doğum günü olduğunu, İsmet İnönü'nün bu evde doğduğunu anımsattı.

İsmet İnönü'nün bu evden ve İzmir'den kopmadığını belirten Toker, "Biz her zaman babamı İzmirli olarak gördük ve bugün yaş günü, babam için bundan daha güzel bir yaş günü tahmin edemiyorum. Babamın 134 senedir yaşadığı en güzel yaş günü. Babam hepimizin babasıydı." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve arkadaşlarının tam bağımsızlık adıyla yola çıktıkları Kurtuluş Savaşı'nın sonunda cumhuriyeti kurduğunu vurguladı.

Atatürk ve arkadaşlarının önemli işler yaptığını kaydeden Kocaoğlu, "Doğruyu, aydınlığı, aklın ve bilimin rehberliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar layık olduğu yere getirmek ve liderlerimize, büyüklerimize karşı görevimizi yapmak bizim hem tarih borcumuzdur, hem vatandaşlık hem de namus borcumuzdur." şeklinde konuştu.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İnönü'nün 134 yıl önce bugün doğduğu evi, anı evi haline getirmenin kendileri için büyük bir görev ve onur olduğunu söyledi.

İnönü Vakfı ve Özden Toker'in katkılarıyla evi yenilediklerini kaydeden Pekdaş, İzmir'in Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü için hep özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

