İsmet İnönü mezarı başında anıldı

2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, doğumunun 134'üncü yıldönümünde Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.
İnönü'nün doğumunun yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.
İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in, babasının kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Törene, Toker'in yanı sıra, İnönü'nün torunu Nurperi Özlen, emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, İnönü Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Atilla Candır ile vakfın Hukuk Danışmanı Kürşat Karacabey ve vakıf üyeleri katıldı.
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