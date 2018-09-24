HABER

İsmet İnönü mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü doğumunun 134'üncü yıldönümünde ailesi tarafından Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı

2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, doğumunun 134'üncü yıldönümünde Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

İnönü'nün doğumunun yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.

İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in, babasının kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, Toker'in yanı sıra, İnönü'nün torunu Nurperi Özlen, emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, İnönü Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Atilla Candır ile vakfın Hukuk Danışmanı Kürşat Karacabey ve vakıf üyeleri katıldı.

PARTNERAyakları yere değmiyorAyakları yere değmiyor
Saçlarını lösemili çocuklara bağışladıSaçlarını lösemili çocuklara bağışladı
İstanbul için önemli uyarı! Bu akşam başlıyorİstanbul için önemli uyarı! Bu akşam başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğumunun 134. yıldönümü İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

Akçakoca'da balıkçılar Karadeniz'den 40 ton palamutla döndü

'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

'İnternet yayınlarına MİT denetimi' iddiası

Tokat'ta pide yarışması! 10 dakikada 9 tane yedi

Tokat'ta pide yarışması! 10 dakikada 9 tane yedi

MHP'nin af teklifinden kimler yararlanacak?

MHP'nin af teklifinden kimler yararlanacak?

İstanbul için önemli uyarı! Bu akşam başlıyor

İstanbul için önemli uyarı! Bu akşam başlıyor

Polis Akademisi bekçi alımı sınav tarihi belli oldu! Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Polis Akademisi bekçi alımı sınav tarihi belli oldu! Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.