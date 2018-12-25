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İsmet İnönü, mezarı başında anıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 11:48 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı ve CHP eski genel başkanı İsmet İnönü, ölümünün 45'inci yıl dönümünde Anıtkabir'deki kabri başında anıldı.

İsmet İnönü, mezarı başında anıldı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı ve CHP eski genel başkanı İsmet İnönü, ölümünün 45'inci yıl dönümünde Anıtkabir'deki kabri başında anıldı.
Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ile çok sayıda kişi katıldı. Törende ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Kıratlı, Kılıçdaroğlu ,Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İnönü'nün kızı Toker de ailesi adına kabre çelenk bıraktı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziyelerini iletti.

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İsmet İnönü, mezarı başında anıldı

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