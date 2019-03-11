İsmet Özel kalp krizi geçirdi (İsmet Özel kimdir?)

Şair İsmet Özel kalp krizi geçirdi. Açıklamayı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptı. Kınık, "Gitme usta.." diye yazdı.

Kerem Kınık'ın paylaştığı mesaj şöyle:

Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel’e Mevladan acil şifalar diliyorum.

“Gittim çekip başımı gittim hakikat duraksadı”

Gitme usta...

Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel’e Mevladan acil şifalar diliyorum.



“Gittim çekip başımı gittim hakikat duraksadı”



Gitme usta... — Kerem Kınık (@drkerem) 11 Mart 2019

İSMET ÖZEL KİMDİR?



19 Eylül 1944 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara'da tamamlar. Öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okuduysa da mezun olacağı okul Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı olacaktır. On sekiz yıl Devlet Konservatuarı'nda Fransızca okutmanlığı yapar, ilk şiiri 1963'de Yelken Dergisi'nde yayınlanır.

