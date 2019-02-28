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İsmet Yıldırım: Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşın isteğine göre hareket edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 13:26 | Son Güncelleme

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

İsmet Yıldırım: Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşın isteğine göre hareket edeceğiz

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaret sonrası konuşan Yıldırım, "Gönül belediyeciliği anlayışı ile 31 Mart’tan sonra vatandaşın isteğine göre hareket edeceğiz” dedi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Tek tek dükkânları gezen Yıldırım, esnafın sorunlarını dinleyip vatandaşlarla sohbet etti. Sorunların çözümü için söz veren Yıldırım, bundan sonra esnaf programları düzenleyerek bu isteklerine cevap vereceğini söyledi.

“AK PARTİ HİZMETLERİNİN ÜZERİNE KOYARAK DEVAM EDECEK”

Sadece esnafa değil herkese ulaşmak istediğini belirten Yıldırım, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ümraniye’yi 57 gündür karış karış geziyoruz. Ümraniye çok büyümüş, 700 bin nüfuslu bir ilçe. Biz de merkezde Atatürk Mahallesi Alemdağ caddesindeki esnafı ziyaret ediyoruz. 2 ay hep esnaf gezsek bitiremeyiz. Ama buna rağmen çok hızlı bir şekilde geziyoruz. Sabah 7’de çıkıyoruz, gece yarılarına kadar çalışıyoruz. Sadece esnaf değil herkese ulaşmak istiyoruz. Yaptığımız ziyaretlerden anladık ki esnafımız memnun. Esnafımız kendilerini seçimden sonra da ziyaret etmemizi istiyor. Biz de zaten bundan sonra esnaf programları düzenleyerek bu isteklerine cevap vereceğiz. Ümraniyemiz çok canlı, İstanbulumuzun 39 ilçesi içerisinde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu 4’üncü ilçesi. Yeni dönemde Ümraniyeliler bizi seçerlerse biz de AK Parti belediyeciliği anlayışı ile üzerine koyarak devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği ile yeni konsepte 31 Mart’tan sonra vatandaşın isteğine göre hareket edeceğiz.”

İsmet Yıldırım: Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşın isteğine göre hareket edeceğizİsmet Yıldırım: Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşın isteğine göre hareket edeceğizİsmet Yıldırım: Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşın isteğine göre hareket edeceğiz

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