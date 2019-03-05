HABER

İsmet Yıldırım'dan Ümraniye'ye engelli kampı müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Engelliler Merkezi'ni ziyaret etti.

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Engelliler Merkezi'ni ziyaret etti. Burada kamp müjdesini veren Yıldırım, ?Büyükşehir Belediyemizle birlikte Şile?de büyük bir ?Engelliler Kampı? kurmuştuk. Bu Engelliler Kampı'nı Ümraniye?de de yapabiliriz? dedi.
AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Engelliler Merkezi?nde kursiyerlerle bir araya geldi. Gülden Soyak Tüfekçi Kültür Merkezi?nde düzenlenen koro dersine katılan Yıldırım, söylenen şarklılara da eşlik etti. Yıldırım, daha sonra merkezi detaylıca gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.
YILDIRIM: ONLAR ENGELLERİ ÇOKTAN KALDIRMIŞ
Ümraniye?nin sosyal hizmetler politikası içerisinde engellilerin ayrı bir yer tuttuğunu söyleyen Yıldırım, "Hanımlarımız ve erkek kardeşlerimizden çok güzel bir müzik ziyafeti dinledik. Sesleri, çalgıları çok güzel. Hocalarına çok teşekkür ediyorum. Etkilendim ve duygulandım. Demek ki engeller kalkabiliyormuş. Onlar engelleri çoktan kaldırmış. Hatta engelli olmayan insanların da gelip bu kardeşlerimizden örnek alması lazım. İçteki sanatsal gücün ne demek olduğu anlaşılıyor. Bizim belediye olarak gönüllere girip bu tür kültürel faaliyetleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Biz de 31 Marttan sonra göreve geldiğimizde Ümraniye?de hizmetlerimizi üstüne koyarak devam ettireceğiz? ifadelerini kullandı.
?ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA ÖZEL PROJELERİMİZ VAR?
Yıldırım Engelli Kampı hakkında şunları söyledi:"Engelli vatandaşlarımıza özel projelerimiz var. Rehabilitasyon merkezi açacağız. Çünkü Ümraniye?de engelli sayımız fazla. Bu mekan yetmeyebilir. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Şile?de büyük bir ?Engelliler Kampı? kurmuştuk. Yaz-kış aileleriyle vakit geçirecekleri, spor ve çeşitli faaliyetlerini yapabilecekleri bir yer. Bu ?Engelli Kampı?nı Ümraniye?mizde de uygun bir yerde yapabiliriz diye düşünüyorum."

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Bakan Dönmez: “2019 yılında 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arayacağız”Bakan Dönmez: “2019 yılında 140 sondaj vurarak petrol ve doğalgaz arayacağız”
Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD personeline geçmiş olsun ziyaretiTatbikatta düşerek yaralanan AFAD personeline geçmiş olsun ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Bu acıya yürek dayanmaz!

Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı: 8 sivil yaralandı

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın programdaki sözleri olay olmuştu

Çağlar Cilara TV5'ten ayrıldı! Alper Taş'ın sözleri olay olmuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.