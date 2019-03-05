İsmet Yıldırım'dan Ümraniye'ye engelli kampı müjdesi

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Engelliler Merkezi'ni ziyaret etti. Burada kamp müjdesini veren Yıldırım, ?Büyükşehir Belediyemizle birlikte Şile?de büyük bir ?Engelliler Kampı? kurmuştuk. Bu Engelliler Kampı'nı Ümraniye?de de yapabiliriz? dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Engelliler Merkezi?nde kursiyerlerle bir araya geldi. Gülden Soyak Tüfekçi Kültür Merkezi?nde düzenlenen koro dersine katılan Yıldırım, söylenen şarklılara da eşlik etti. Yıldırım, daha sonra merkezi detaylıca gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

YILDIRIM: ONLAR ENGELLERİ ÇOKTAN KALDIRMIŞ

Ümraniye?nin sosyal hizmetler politikası içerisinde engellilerin ayrı bir yer tuttuğunu söyleyen Yıldırım, "Hanımlarımız ve erkek kardeşlerimizden çok güzel bir müzik ziyafeti dinledik. Sesleri, çalgıları çok güzel. Hocalarına çok teşekkür ediyorum. Etkilendim ve duygulandım. Demek ki engeller kalkabiliyormuş. Onlar engelleri çoktan kaldırmış. Hatta engelli olmayan insanların da gelip bu kardeşlerimizden örnek alması lazım. İçteki sanatsal gücün ne demek olduğu anlaşılıyor. Bizim belediye olarak gönüllere girip bu tür kültürel faaliyetleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Biz de 31 Marttan sonra göreve geldiğimizde Ümraniye?de hizmetlerimizi üstüne koyarak devam ettireceğiz? ifadelerini kullandı.

?ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA ÖZEL PROJELERİMİZ VAR?

Yıldırım Engelli Kampı hakkında şunları söyledi:"Engelli vatandaşlarımıza özel projelerimiz var. Rehabilitasyon merkezi açacağız. Çünkü Ümraniye?de engelli sayımız fazla. Bu mekan yetmeyebilir. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Şile?de büyük bir ?Engelliler Kampı? kurmuştuk. Yaz-kış aileleriyle vakit geçirecekleri, spor ve çeşitli faaliyetlerini yapabilecekleri bir yer. Bu ?Engelli Kampı?nı Ümraniye?mizde de uygun bir yerde yapabiliriz diye düşünüyorum."

