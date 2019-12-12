İsmi açıklanmayan hayırseverden 100 çocuğa kışlık kıyafet

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, ismini vermek istemeyen bir hayırseverin yaptığı bağış ile, ihtiyaç sahibi 100 çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek maddi durumu yetersiz olan çocukların kışlık kıyafet ihtiyacını karşılamak adına hayırsever insanlara yol haritası olan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, 100 çocuğa yardım elini uzattı. Tespit edilen adreslerden belediye yetkilileri ile alınan ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar alışveriş merkezinde istedikleri kıyafetleri seçerek sahip olmanın mutluluğunu yaşadı.

"İhtiyaç sahibi insanlara önce ziyaret ediyor sonra yardım yapıyor"

Kadın Koordinasyon Merkezinin hizmetlerini takdir ettiklerini söyleyen N.S, "Eşim cezaevinde, kendim ise hastalığımdan ötürü çalışamıyorum. 2 çocuğum ile geçim mücadelesi veriyorum. Yaptığım başvuru sonrası evime bizzat gelerek tespit yapan Gönüllü Başkan Lütfiye Demirtaş’a hayata tutunmak adına yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür ederim" dedi.