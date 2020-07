İsmi bizden geliyor: Porsche Taycan ailesine iki yeni model eklendi! İşte özellikleri ve fiyatları

Porsche Taycan bizlerin bayrakları asmamıza neden olan bir elektrikli otomobil. Zira Taycan ismi tamamen Türkçe'den alınma. Bu yüzden midir bilinmez, elektrikli otomobil bizler kadar da güçlü. Ancak her güzelin bir kusuru bulunduğu gibi Porsche Taycan'ın da bir dezavantajı bulunuyor. Bu dezavantaj ise şüphesiz ki Porsche Taycan'ın fiyatı. Zira, Taycan'a sahip olabilmek için milyon liraları gözden çıkartmak gerekiyor. Porsche da bu konuda bir çözüm üretti ve Porsche Taycan'ın 'görece' daha ucuz iki yeni modelini Çin'de tanıttı.Porsche Taycan'ın daha önce Turbo ve Turbo S olmak üzere yüksek performanslı, dört çekişli modellerini tanıtan Porsche, bu kez arkadan itişli iki farklı Taycan versiyonu ile tabiri caizse Tesla'ya 'tekrar merhaba' dedi.

İLK UCUZ MODEL: PORSCHE TAYCAN PERFORMANCE BATTERY

Porsche Taycan'ın uygun fiyatlı ilk versiyonu Performance Battery adını taşıyor. Bu modelde 79,2 kWh'lık bir batarya yer alıyor. Arkadan itişli olan bu Taycan, 408 beygire kadar çıkabiliyor. Otomobilin menzili ise 414 km. Yani standart Taycan modelleri ile neredeyse aynı.

İKİNCİ MODEL: PORSCHE TAYCAN PERFORMANCE BATTERY PLUS

Porsche Taycan'ın uygun fiyatlı ikinci versiyonun adı ise Performance Battery Plus. Bu versiyonda 93,4 kWh'lık bir batarya bulunuyor. 'İyi de bu modelin farkı ne?' diye soracak olursanız, bu modelin en önemli özelliği menzil ve beygir gücünde ortaya çıkıyor. Çünkü Performance Battery Plus Porsche Taycan, 476 beygir güç üretebiliyor ve 489 km menzil sunabiliyor. Her iki modelin 0-100 km/s hızlanması ie sadece 5,4 saniye sürüyor. Fakat 230 km/s'e sabitlenen hız sınırı yine bu otomobillerin bir eksisi.

İŞTE UCUZ PORSCHE TAYCAN MODELLERİNİN FİYATLARI

Porsche Taycan Performance Battery modelinin fiyatı yaklaşık 125 bin 420 dolar olarak belirlendi. Performance Battery Plus modeli ise 133 bin 950 dolardan satışa sunulacak. Otomobiller ilk etapta Çin pazarında satışa çıkacak ancak zamanla diğer pazarlara da gelecekler.