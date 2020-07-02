İsmi bizden geliyor: Porsche Taycan ailesine iki yeni model eklendi! İşte özellikleri ve fiyatları

Porsche Taycan bizlerin bayrakları asmamıza neden olan bir elektrikli otomobil. Zira Taycan ismi tamamen Türkçe'den alınma. Bu yüzden midir bilinmez, elektrikli otomobil bizler kadar da güçlü. Ancak her güzelin bir kusuru bulunduğu gibi Porsche Taycan'ın da bir dezavantajı bulunuyor. Bu dezavantaj ise şüphesiz ki Porsche Taycan'ın fiyatı. Zira, Taycan'a sahip olabilmek için milyon liraları gözden çıkartmak gerekiyor. Porsche da bu konuda bir çözüm üretti ve Porsche Taycan'ın 'görece' daha ucuz iki yeni modelini Çin'de tanıttı.Porsche Taycan'ın daha önce Turbo ve Turbo S olmak üzere yüksek performanslı, dört çekişli modellerini tanıtan Porsche, bu kez arkadan itişli iki farklı Taycan versiyonu ile tabiri caizse Tesla'ya 'tekrar merhaba' dedi.

PORSCHE TAYCAN TASARIMI DEĞİŞTİ Mİ?

Yeni Porsche Taycan modelleri Turbo ve Turbo S modellerine nazaran bazı tasarımsal değişiklikler ile geliyor. Örneğin, elektrikli otomobilin ön bölümünde yer alan depolama alanı yeni modellerde genişlemiş durumda. Bunun dışında bagaj hacmi de standart modellere kıyasla arttırılmış ve 491 litreye çıkartılmış.