HABER

İsmini Bizans prensesinden alan göl

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Düzce’de kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir sulak alan olan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü, doğaseverlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.Doğal güzelliği ve bulunduğu konum ile 150’dan fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

İsmini Bizans prensesinden alan göl

Düzce’de kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir sulak alan olan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü, doğaseverlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.
Doğal güzelliği ve bulunduğu konum ile 150’dan fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan Efteni Gölü doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Düzce’nin doğusundan doğan Küçük Melen Çayı ile Aksu, Asar ve Uğur derelerinin döküldüğü Efteni Gölü’nde birleşen tüm sular, Büyük Melen Çayı adıyla Melenağzı köyünden Karadeniz’e dökülüyor. Melen Çayı üzerine yapılan Melen Barajı ile İstanbul’un içme suyu ihtiyacının karşılanmasına da destek sağlanıyor.

Göl ismini Bizans prensesinden alır
Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü internet sitesinde göl ile ilgili yapılan paylaşıma göre Efteni Gölü adını Bizans prensesi Eftalya’dan alıyor. Hikayeye göre Bizans ordusu savaştan dönerken gölün kıyısındaki alanda konaklar. Yolda prenses Eftelya’nın ellerinde ve yüzünde yaralar çıkar. Göl kıyısında yerden çıkan sıcak sularla banyo yapan prensesin tüm yaraları ertesi sabah iyileşmeye, cildi güzelleşmeye başlar. Bunu gören imparator, göl kıyısındaki sıcak su kaynaklarının olduğu yere hemen bir hamam inşa edilmesini ister ve prensesin yanına bakıcılarını bırakıp oradan ayrılır. Yaraları iyileşen ve güzelleşen prenses göl üzerinde sandalla gezinirken karşı kıyıdaki dağ eteklerinde yaşayan bir Osmanlı delikanlısına gönlünü kaptırır. Bir gün sevgilisine giderken prensesin kayığı batar ve boğulur. O günden sonra gölün adına Efteni denir.

İsmini Bizans prensesinden alan göl

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladıErciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı
Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybettiTrafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Yer: Adana! Dehşetin izi

Yer: Adana! Dehşetin izi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

Alanya'da Rus turist şoku! Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın gizli bahçesi keşfedilmeyi bekliyor

Murat Dağı'nın eteklerindeki gizli bahçe görenleri mest ediyor

Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar

Boğaz'da hareketli anlar! Sahil güvenlik devreye girdi

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.