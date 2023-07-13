İsmini cehennem canavarından alıyor! 'Kerberos' sıcak hava dalgası geliyor... Rekor sıcaklıklar ölçülecek!

'El Nino' hava olayına bağlı olarak gelişen meteorolojik koşullar tüm dünyayı kıskacı altına almış durumda. Uzmanlar 'El Nino'nun etkisi olarak ekstrem hava olaylarının yaşanmasının çok normal olduğunu ifade ederken, tüm dünyadan rekor üzerine rekor sıcaklık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak 'Kerberos' sıcak hava dalgası alarmı verildi. İtalya'da 10 şehirde kırmızı alarm verildi.

Türkiye'de de sıcaklıkların rekor seviyelerde seyretmesi bekleniyor. İstanbul için en son 2000 yılında ölçülen 40.8 derecelik sıcaklığın hafta sonu kırılması içten bile değil...

'KERBEROS' SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Dünya 'Kerberos' sıcak hava dalgası alarmı verdi.

İtalyan Meteoroloji Derneği tarafından Dante'nin cehennem tasavvurunda görülen üç başlı canavarın adı olan 'Kerberos'un ismi sıcak hava dalgasına verildi. 'Kerberos' sıcak hava dalgasının ekstrem sıcaklıklar getirmesi bekleniyor.

İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'nin birçok yerinde kavurucu sıcaklıklar ölçülüyor.

İtalya'da 48.8 dereceye çıkan hava sıcaklıkları yüzünden Roma, Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 10 şehir için kırmızı alarm verildi.

Salı günü İtalya'da 44 yaşındaki bir işçinin Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında sıcaktan öldüğü açıklanmıştı.

Aşırı sıcak hava koşullarının hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da sıcaklıkların 36 dereceye kadar ulaşabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Normal koşullarda Prag'daki sıcaklık ortalamaları Temmuz ayı için genelde 24 derecelerde seyretmekteydi.

İspanya'da da durum farksız. 45 dereceyi aşan sıcaklıklar gece saatlerinde bile 25 derecenin altına düşmedi. Copernicus Sentinel tarafından kaydedilen bir uydu görüntüsünde Extremadura bölgesindeki kara sıcaklığının Salı günü 60C'ye ulaştığı görüldü.

Sıcaklıkların Cuma günü zirve yapacağını düşünülürken, birçok meteoroloji birimi güney Avrupa'nın büyük bir bölümünde sıcaklıkların 45'li dereceler dolayında veya daha yüksek seviyelerde görülebileceğini söylüyor.

TÜRKİYE İÇİN DE DURUM AYNI...

'Kerberos' sıcak hava dalgası Avrupa'nın yanında bizi de oldukça olumsuz etkiliyor. Özellikle hafta başından bu yana sürekli artış eğiliminde olan sıcaklıkların hafta sonuna doğru tavan yapması bekleniyor.

İstanbul'da bugün ve yarın 35-36'lı derecelerin görülmesi beklenirken, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de ise sıcaklıkların 38-39 derecelerde olacağı tahmin ediliyor. İç Ege bölgesinde 40 derecelerin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Antalya'nın 43 derece olması beklenirken Adana ve Aydın'da ise sıcaklıkların 44 derecelere ulaşması öngörülüyor.

İSTANBUL İÇİN KORKUTAN REKOR TAHMİNİ! ISINDIKÇA ISINIYORUZ…

Havaforum sosyal medya hesabından sıcak havalara ilişkin son yapılan paylaşımlar ise korkuttu. Yapılan paylaşımlarda deniz suyu sıcaklıklarına dikkat çekilirken “Dünyamızda ortalama deniz suyu sıcaklıkları anomalinde tüm zamanların rekorunu kırdık. Isındıkça ısınıyoruz... Süper El Nino etkilerini rekorlarla görüyoruz...” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’da beklenen sıcaklıklarla ilgili de yeni rekora doğru gidildiği belirtilirken “İstanbul'un sıcaklık rekoru 40.6 derece. Bu rekor da 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedildi. 14 Temmuz Cuma ise 37-40 derece arasında bir sıcaklık beklentimiz var. Rekora yaklaşıyoruz. Rekor kırılır mı, belirsiz” denildi.

BAKAN KOCA'DAN SICAKLIK UYARISI GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak çarpması ciddi bir klinik durumdur. Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpmasında yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİK TÜKETİMİ REKOR KIRDI...

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün 1 milyon 27 bin 568 megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 6 Temmuz'daki 1 milyon 23 bin 756 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 32 bin 978 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 49 bin 261 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi.

Söz konusu üretimin yüzde 23,2'si ithal kömür, yüzde 22'si doğal gaz ve yüzde 15'i barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.

Öte yandan, dün 6 bin 698 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 792 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

