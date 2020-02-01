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İSMMMO’ya maktu üye aidat protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

İstanbul Meslekte Birlik Grubu, İSMMMO Yönetimi’nin 2020 yılı için meslek mensuplarına uygulanacak maktu üye aidat tutarında yaptığı fahiş artışı, Şişli’de yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.2019 yılında 480 TL olan maktu üye aidatını, yaklaşık yüzde 50 zam oranı ile 750 TL’ye çıkaran İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yönetimi, sonrasında yapılan düzeltme ile 690 TL olarak açıkladı.

İstanbul Meslekte Birlik Grubu, İSMMMO Yönetimi’nin 2020 yılı için meslek mensuplarına uygulanacak maktu üye aidat tutarında yaptığı fahiş artışı, Şişli’de yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

2019 yılında 480 TL olan maktu üye aidatını, yaklaşık yüzde 50 zam oranı ile 750 TL’ye çıkaran İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yönetimi, sonrasında yapılan düzeltme ile 690 TL olarak açıkladı. Bu artışın ardından İstanbul Meslekte Birlik Grubu, mali müşavirlerin beklentileri, İSMMMO’nun keyfi uygulamaları ve yapılan aidat zammı ile ilgili Şişli’de bir basın açıklaması yaptı.

"Kendilerinin yaptığı zammı genel kurulun üstüne attılar"
Meslek Birlik İstanbul Başkanı Ertem Yüksel Kahveci, "İSMMMO yönetiminin çoğunluğunu elinde tutan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği adındaki grubun odadaki temsilcileri, bu zamda yönetim kurulu olarak bir müdahilliklerinin olmadığını, zira önceki yıllarda yapılan bütçe ve 2019 Mayıs ayında yapılan genel kurul kararı ile sabit hale geldiğini ve bu noktada bir şey yapamayacaklarını ileri sürmüşlerdir. Kendilerinin yaptığı zammı genel kurulun üstüne atarak sorumluluktan kaçma örneği sergilemişlerdir." şeklinde konuştu.

"Mesleğe yeni adım atanlar ruhsatlarını alamamaktadır"
Nispi temsil hakkının tüm kurallarda uygulanması talebini oda yönetiminin çoğunluğunun elinde bulundurduğu grup tarafından tartışma konusu dahi yapılmadan reddedildiğini ifade eden Kahveci, "Bunun sonucunda bizlerde hakkımızı aramak için yüce Türk adaletinin kıymetli mahkemelerine başvurmuş olmamızla devam eden bir sürece tanıklık etmiş bulunuyoruz." dedi.
Mesleğe yeni adım atmış meslektaşlardan alınan yüksek ruhsat ücretlerinin ayrıca masaya yatırılması ve düşürülmesi gerektiğini kaydeden Kahveci, genç meslektaşlarının hakları olduğu halde sırf maddi güçleri olmadığından dolayı ruhsatlarını ellerine alamamakta olduğunu belirtti.

İstanbul Meslekte Birlik Grubu Başkanı Kahveci, ayrıca Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde ölenlere rahmet, yaralananlara da baş sağlığı diledi. Öte yandan, Türk bayrağını yırtan Yunanlı parlamentere seslenerek, "Yunanistan dahi tüm dünya Türkiye’nin gücünü bilir, eğer isterlerse Türkiye’nin gücünü bir kez daha göstermekten çekinmeyiz." dedi.

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