ISOCELL GN1 sensörüyle kalite seviyesini yükseltecek

Samsung’un belirttiğine göre, en yüksek çözünürlüklü sensörlerde bile 0.8μm pikseller tercih ediliyor. ISOCELL GN1‘deki piksel boyutu ise, 1.2μm ve bu sayede gece çekimlerinde bile hızlı ve net sonuçlar elde edilebilecek. Evet, daha doğru renkler ve daha az kumlanmayla birlikte.

DÜZENLEMEYE GEREK KALMAYACAK

ISOCELL GN1, bünyesinde gelişmiş bir HDR özelliğine de sahip. Bu sayede çektiğiniz fotoğraf ve videolar için sonradan düzenleme yapmaya gerek bırakmayacak düzeyde zengin tonlar elde etmek mümkün olacak.

Samsung, bu detayları sunarken parlaklık ve “gerçek renk” unsurlarını da unutmadığını ekliyor.

Tabii bu yeni sensördeki ISO düzenlemeleri sayesinde ışık hassasiyeti ve buna bağlı olarak kameranın çalışma kabiliyetleri ve sonuçlarının da üst seviyede olacağı belirtiliyor.

HEPSİ UFAK BİR SENSÖRDE BİR ARADA

Samsung, ISOCELL GN1 ile pek çok önemli teknolojinin tek bir ufak sensörde bir araya geldiği ve bu sayede akıllı telefon kameralarının yeni bir boyuta adım atacağı da ifade ediliyor. Eh, biz de merakla bekliyoruz doğrusu.

Sosyal medya çağındayız. Bundan birkaç sene evvel Okan Bayülgen’in de söylediği gibi, artık herkes birer medya, herkes birer yayıncı. Çünkü herkesin elinde bir akıllı telefon ve internet bağlantısı var. İstenildiği takdirde pek çok farklı platformda anında canlı video yayınları yapılabiliyor, paylaşımlarda bulunulabiliyor.