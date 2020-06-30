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ISOCELL GN1 sensörüyle kalite seviyesini yükseltecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Samsung, yeni görüntü sensörü ISOCELL GN1 ‘i tanıttı. 50MP değerdeki sensör, Tetracell veDual Pixel teknolojilerini bir arada sunarak, ortam ve ışık düzeyi ne olursa olsun profesyonel yakın kalitede fotoğraf ve videolar sunabilmeyi amaçlıyor.

ISOCELL GN1 sensörüyle kalite seviyesini yükseltecek

Samsung’un belirttiğine göre, en yüksek çözünürlüklü sensörlerde bile 0.8μm pikseller tercih ediliyor. ISOCELL GN1‘deki piksel boyutu ise, 1.2μm ve bu sayede gece çekimlerinde bile hızlı ve net sonuçlar elde edilebilecek. Evet, daha doğru renkler ve daha az kumlanmayla birlikte.

DÜZENLEMEYE GEREK KALMAYACAK

ISOCELL GN1, bünyesinde gelişmiş bir HDR özelliğine de sahip. Bu sayede çektiğiniz fotoğraf ve videolar için sonradan düzenleme yapmaya gerek bırakmayacak düzeyde zengin tonlar elde etmek mümkün olacak.

Samsung, bu detayları sunarken parlaklık ve “gerçek renk” unsurlarını da unutmadığını ekliyor.

Tabii bu yeni sensördeki ISO düzenlemeleri sayesinde ışık hassasiyeti ve buna bağlı olarak kameranın çalışma kabiliyetleri ve sonuçlarının da üst seviyede olacağı belirtiliyor.

HEPSİ UFAK BİR SENSÖRDE BİR ARADA

Samsung, ISOCELL GN1 ile pek çok önemli teknolojinin tek bir ufak sensörde bir araya geldiği ve bu sayede akıllı telefon kameralarının yeni bir boyuta adım atacağı da ifade ediliyor. Eh, biz de merakla bekliyoruz doğrusu.

Sosyal medya çağındayız. Bundan birkaç sene evvel Okan Bayülgen’in de söylediği gibi, artık herkes birer medya, herkes birer yayıncı. Çünkü herkesin elinde bir akıllı telefon ve internet bağlantısı var. İstenildiği takdirde pek çok farklı platformda anında canlı video yayınları yapılabiliyor, paylaşımlarda bulunulabiliyor.

Yine de, önemli bir nokta var, ki o da “takipçi” faktörü. Tamam, herkes paylaşım yapabilir, video çekebilir, ama bakalım bu paylaşımlar kaç kişiye ulaşacak? Haliyle içeriğin kaliteli olması ve yüksek takipçiler için sabırlı adımlar atılması şart. Fakat bazen de işi kestirme yoldan halletmek isteyenler oluyor, ki onlar da örneğin belli paralar karşılığında “takipçi satın almayı” tercih edebiliyor.

Günümüzde takipçi satın alabilmek için pek çok yöntem var. Geneli yurt dışı kaynaklı bu yöntemler, yakın zamanda yerli rakipleriyle yarışır oldu. Evet, aslına bakarsanız bu tip yöntemler hiç hoş şeyler değil, ama görünüşe göre büyük bir ilgi de var. Hele de koronavirüs sebebiyle evde geçirilen vaktin arttığı şu günlerde.

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