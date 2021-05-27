ISOCELL HM3 sensörü için imalı video

Samsung, bu yılın başlarında 108MP çözünürlüğe sahip 1 / 1.33 inçlik bir sensör olan ISOCELL HM3’ü duyurdu. Şirketin amiral gemisi Galaxy S21 Ultra’yı piyasaya sürmesiyle bu sensörü iş başında görmüştük. O zamandan beri, telefonun içindeki bu kamera hakkında daha fazla ayrıntı görmeyi bekliyorduk ve şimdi Koreli firma bununla ilgili bazı haberleri paylaşmaya karar verdi. Samsung, sensörün yakında diğer amiral gemisi modellerinde veya diğer akıllı telefon üreticilerinin amiral gemisi akıllı telefonlarında kullanılabileceğini ima eden yeni bir resmi video ile karşımıza çıktı.

GALAXY Z FOLD 3 OLABİLİR

Galaxy Note serisi bu yıl gelecek gibi görünmüyor. Samsung, aralarında çip kıtlığı da bulunan bir dizi nedenden dolayı ünlü phablet serisini atlıyor. Dolayısıyla, ISOCELL HM3’ün bir Galaxy Note 21 Ultra ile gelmesini bekleyemeyiz. Bir sonraki olası adayın, kesinlikle önümüzdeki aylarda çıkacak olan Galaxy Z Fold 3 olduğunu varsayıyoruz.

HM3, etkin piksel boyutu 2,4 µm olan 9’a 1 piksel gruplama sağlıyor. Sensör, varsayılan olarak 12 MP çözünürlükte 12 bit görüntüler yakalıyor ve hareketli nesnelerdeki gölgelenmeyi dengelemek için eşzamanlı düşük ve yüksek ISO çekimleri yakalayarak HDR içeriğini yükselten Smart-ISO Pro özelliğine sahip.