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İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Urfa İsot Festivali (URFES), ’Tarlada isot hasadı’ etkinliği ile başladı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası İsot Festivali (URFES) başladı.

Şanlıurfa’da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Urfa İsot Festivali (URFES), ’Tarlada isot hasadı’ etkinliği ile başladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası İsot Festivali (URFES) başladı. 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, Göbeklitepe mevkindeki Yeşiltaş kırsal Mahallesi’nde ’Tarlada isot hasadı’ etkinliği ile start aldı. Tarlada isot hasatı yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindeki heyet, sepetlere isot doldurması renkli görüntülere sahne oldu.

“İsot Urfa’mız için değeri çok büyüktür”
İsotu Uluslararası bir festivale dönüştütürmek için çalıştıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “İsotumuz olabildiğince dışarıya ihracat ediliyor. İsot hasatının daha çok yapılarak bu eşsiz tadın diğer insanlarımızın da tatmasının arzusundayız. İsot Urfa’mız için değeri çok büyüktür. Urfa lezzetlerinin başlangıcı çiğköftedir. Bizim isotumuz rakipsizdir. Dünyada Ronaldo, Messi neyse, bizim içinde isot odur. İsotumuzun bir alışkanlığı var, oda alışkanlık yapıyor. Urfalılar sabah kahvaltısında boşuna isot yemiyorlar. Komşunun komşuya söylediği bir söz vardır ‘canımı iste isotumu isteme’. Her Urfalının kendine has bir isot tadı vardır. İnşallah İsotumuz Uluslararası bir festivale dönüşür” diye konuştu.

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı

İsot Festivali renkli görüntülerle başladı
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