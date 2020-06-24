İsot : Faydaları Nelerdir?

İsot, özellikle Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yetiştirilen biberlerin, kendine özgü kurutma şekliyle kurutulup hazırlanan baharat çeşitlerinden biridir. Yaz aylarında güneş gören, temiz ve düz bir zemin üzerinde 3 gün boyunca kurutularak oluşur. Kurutulan biber 1. gün toplandığında kırmızı renkte olur. 2. gün ise rengi mora döner. 3. günde toplanan biber siyah renk alır. Daha sonra 3 gün boyunca kurutulup rengi siyaha dönen bu biberler dövülür. İçerisine tuz ve zeytinyağı konularak isot haline gelir. İsotun yakıcı, acı bir tadı yoktur. İsot, sadece yemeklere tat ve renk katmak için kullanılan bir baharat değildir. Sağlığa birçok faydası olduğundan sağlık amacıyla da kullanılabilir. Bu baharatın içerisinde A ve C vitamini ile birlikte; demir, potasyum, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve sodyum gibi çok sayıda mineral bulunur. İsot ile pul biberin farkı; İsot kurutulurken güneşin altında daha fazla kalır. Böylece acısı güneşte geçer. Pul biber gibi acı, yakıcı bir tadı yoktur. Kurutma işlemindeki bu farklılık nedeniyle isotun rengi daha siyaha dönük olur. Şanlıurfa'da yapılan isot biberleri daha doğal ortamlarda kurutulup hazırlandığından kendine has bir tadı olur.

İsotun Kalorisi ve Besin Değeri Miktar (g): 100 Kalori (kcal): 318 Yağ (g): 17.3 Karbonhidrat (mg): 56.6 Protein (g): 12 İsotun Faydaları İsot, içerisinde bulundurduğu çeşitli maddeler sayesinde insan sağlığına çok yararlıdır. İçerisinde bulunan kapsain maddesinin, kanseri önleyici etkisi bulunur. Vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Bibere kırmızı rengini veren karotenoid maddesi ise mide asitlerinin düzenlenmesini sağlar. Aynı zamanda mikrop öldürücü etkisi sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu baharat, saç dökülmesini önler. Boyun tutulmasına da iyi gelir. Migren ağrılarının hafiflemesini sağlar. Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar, böylece kalp krizi geçirme riskini de azaltmış olur. Vücutta bulunan trigliserit ve kolesterolün normal düzeylere gelmesine yardımcı olur. Kan şekerinin dengede kalmasını sağlar. 1. Soğuk algınlığına iyi gelir İsot, içerisinde barındırdığı bol miktardaki C vitamini sayesinde, kış aylarında çok sık rastlanılan soğuk algınlığı ve gribe çok iyi gelir. Bu baharatın içerisinde, portakaldan daha fazla C vitamini bulunur. Kış mevsiminde, bağışıklık sistemi zayıfladığından hastalıklara karşı direnç azalır ve soğuk algınlığı virüsünün insanı güçsüz bırakmasına yol açar. Yemeklere konulan bir miktar isot, soğuk algınlığı ve buna bağlı oluşan grip, nezle gibi hastalıkların daha kolay iyileşmesini sağlar. Mikropların ölmesini sağlayarak, bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına yardım eder. Ciğerlerde oluşan balgam, nefes alıp vermede güçlük yaşanmasına yol açar. Bu baharat, balgam söktürücü özelliği sayesinde balgamı attırarak daha rahat nefes almanıza yardım eder.

2. Bağışıklık sistemini güçlendirir Yediğimiz, içtiğimiz besinlere bağlı olarak bağışıklık sistemi güçlenir ya da güçsüzleşip hastalıklara yakalanma riskini artırır. İsot, bağışıklık sisteminin en yakın dostudur. Siyah isotun faydaları denilince, akla hemen bağışıklık sistemindeki etkisi gelir. Birçok hastalığın oluşumunu engelleyerek kalkan vazifesi görür ve vücudu hastalıklara karşı korur. Bu baharat her ne kadar bağışıklık sistemini güçlendirmeyi sağlasa da, tüketirken dozunu iyi ayarlamak gerekir. 3. Sindirimi kolaylaştırır Sindirim sitemi, hassas bir yapıda olduğundan yenilen ve içilen besinlerden çok çabuk etkilenir. Kırmızı isot, tükürük oluşumu ve mide suyunun salgılanmasını artırır. Böylece, sindirim sisteminde oluşan yavaşlamayı önleyerek, sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağlar. Midede oluşan asiti düzenler. Midenin ısınmasını sağlayarak, mideyi çalışmaya zorlar. Böylece özellikle et yemeklerinden sonra oluşan hazımsızlığa ve mide şişkinliğine iyi gelir. Yüksek oranda lif içerdiğinden kabızlık şikayeti olanların bu sorununu geçirir. İştah açıcı özelliği sayesinde midede oluşan tembelliği önler. Kusma, ishal ve gaz oluşumu gibi rahatsızlıklara da iyi gelir.

4. İltihapları kurutur Kış mevsiminde vücut, enfeksiyonlara daha açık hale gelir. Bulaşıcı hastalıkların neden olduğu enfeksiyonlardan kurtulmak ve vücutta yol açtığı iltihapların kurutulması için isot kullanılır. Bu baharatın iltihap çözücü ve ağrı kesici etkisi bulunur. Diş ve romatizma ağrılarının azalmasını sağlar. Krampları giderici etkisi de bulunur. Vücudu mikroplara karşı korur. 5. Afrodizyak etkisi vardır Afrodizyak, erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteğin artırılması için yenilen ve içilen besinlerin kontrollü bir şekilde tüketiminin sağlanmasıdır. Bazı baharatlar ve besinler erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteği artırır. Cinselliği artıran baharatlardan birisi de isottur. Afrodizyak etkisi bulunan bu baharatın cinsel gücü, hazzı ve isteği artırdığı düşünülür. Acı Yemenin Cilde Faydaları Acı biberin cildi ve vücudu temizleyici etkisi vardır. Derideki ölü hücreleri temizler. Böylece derinin kendini yenilemesini sağlar.

Sivilce lekelerini ve siyah noktaları geçirir.

Cildi sıkılaştırarak daha genç görünmeyi sağlar.

Acı yemek vücuttaki istenmeyen yağların yakımını sağladığından cildin daha güzel görünmesine yardımcı olur.

Acı yendiğinde su içme ihtiyacında artış olur. Bol su içildiğinde vücut için gerekli olan nem dengesi korunur ve cildin kuruması önlenir. İsot Zayıflatır mı? İsot, vücutta bulunan fazla yağların yakılmasını sağladığından, zayıflamak isteyenlerin de rahatlıkla tüketebileceği bir baharattır. Düzenli beslenmenin yanı sıra bu baharatın da dozunda ve doğru şekilde kullanılması kilo vermeye yardımcı olur. İsotta, vücuttaki ısının artmasını sağlayan bir madde bulunur. Bu maddenin yardımıyla yağın yakılması için gereken enerjiyi ısıdan sağlar. Böylece reaksiyonlar hızlı şekilde gerçekleşerek yağın yakımı sağlanır. Ayrıca ödem atıcı etkisi sayesinde vücutta biriken ödemin dışarı atılmasını sağlar.