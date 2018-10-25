İspak Ambalaj’a gümrükte tam yetki

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük esnek ambalaj tesisine sahip olan İspak Ambalaj, Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik, verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi'nin sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding Grup şirketlerinden İspak Ambalaj, Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi'nin sahibi oldu.

İspak Ambalaj bu belgeyi, gümrük yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi, kayıt sisteminin düzenli ve izlenebilir olması, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunması ve otokontrolünü yapabilmesi sebebiyle almaya hak kazandı.

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- İhracatçıya imtiyazlanmış konum sağlayan bir statü

İspak Ambalaj Genel Müdürü Merih Ceyhan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere dünyada 46 ülkede geçerli olan ve üreticiye, ihracatçıya imtiyazlanmış konum sağlayan bir statüdür. İspak Ambalaj olarak bu belgeye sahip olduğumuz için oldukça gururluyuz." ifadelerini kullandı.