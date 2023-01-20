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Ispanağı sakın böyle tüketmeyin! Adeta zehir saçıyor

20.01.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. Besin değeri yüksek olan bu besin, içerdiği A vitamini ile göz sağlığı için yararlıdır. Faydaları çok olan ıspanağı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar göz ardı edilirse zehir saçabilir.

Ispanağı sakın böyle tüketmeyin! Adeta zehir saçıyor

Ispanak, sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Ispanağın yanlış tüketimi bazı sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Temizlenmesi zor olan bu besini hem iyice yıkamalı hem de tüketirken bazı noktalara dikkat etmeliyiz.

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ISPANAK TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN

Ispanağın yanlış tüketimi bazı sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Yeşil sebzelerin tekrar ısıtılması hem vitaminlerini öldürüyor hem de zehir saçmasına neden olabiliyor. Yeşil sebzelerden özellikle ıspanak yeniden ısıtıldığında zehirlenmelere yol açabiliyor.

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Nitrat bakımından zengin olan bu sebze tekrar ısıtılınca içerisindeki nitrat, yüksek ısıya maruz kaldığı için sağlığa çok zararlı olan nitrite dönüşebilmekte. Nitritin fazla tüketimi sağlığa ciddi zararlar verirken besin zehirlenmesine neden olacağı da bilinmektedir.

ISPANAK NASIL TÜKETİLİR?

  • Ispanak iyice yıkanmalı ve hasarlı yapraklarından arınmalıdır.

  • Yabani otları temizlenmeli.

  • Tükettikten sonra buzdolabına kaldırılmalı ve tekrar ısıtılmamalıdır.

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Ispanağın yanında, patates, pirinç, tavuk, mantar ve yumurta da tekrar ısıtıldığında zehir saçabilme ihtimali bulunduran besinlerdendir.


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