HABER

Ispanağın kilosu 4 liradan 2 liraya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:54 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, zehirlenme olaylarının ardından ıspanağın pazar tezgahlarında fiyatının yarıya düştüğünü söyledi. Üstek, "Tezgahlarda kilosu 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı, 2 liraya düştü; ancak yine de alan yok" dedi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, zehirlenme olaylarının ardından ıspanağın pazar tezgahlarında fiyatının yarıya düştüğünü söyledi. Üstek, "Tezgahlarda kilosu 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı, 2 liraya düştü; ancak yine de alan yok" dedi.

İstanbul'da yaşanan ıspanaktan zehirlenmeler ile Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde 40 kişinin yediği ıspanaktan zehirlenip, hastanelere başvurmasının ardından pazarlarda satışlar düştü. Ispanak üreten ve satanların çok mağdur olduğunu belirten Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, Trakya'da üreticilerin elle toplama işlemi yaptığını söyledi. Güzel avrat otunun karışma ihtimalinin olmadığını belirten Üstek, "Bölgemizde ıspanak üretimi azdır ve bu az olan üretimde de elle toplama yapılır. Adı geçen güzel avrat otunun elle toplanan ıspanakların arasına karışma ihtimali yok. Bu olaylar yaşandıktan sonra tezgahlarda 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı 2 liraya düştü; ancak yine de alan yok. Tezgahlarımızda ıspanak satışı yok, halde de pazar tezgahında da ıspanak alıcı bulamıyor. Bu ıspanak zehirlenmelerinin ardından özellikle üretimin çok olduğu İzmir bölgesi çok ciddi etkilendi" diye konuştu.

'BU OTUN ISPANAĞA KARIŞMA İHTİMALİ YOK'

Yıllardır pazarcılık yapan ve ıspanak satan Sedat Evelek, elle toplanan ıspanağın içinde herhangi bir otun bulunmasının söz konusu olamayacağını kaydetti. Evelek, ıspanağın 30-40 santim, güzel avrat otunun ise 1,5 metre bitki olduğuna dikkat çekerek, "Bu bitki kısa, diğer bitki uzun; bunun içinde olma ihtimali hiç yok. Bu olayların yaşanması ıspanak satışlarını durdurdu. Şu an yarı fiyatına bile satamıyoruz" dedi.

Tarlasında 15 dönüm ıspanak ektiğini ve kendi tezgahında satışını yaptığını belirten üretici Erhan Ayar da müşterilerin ıspanaktan uzak durduğunu, gelen bazı müşterilerin ise 'Zehirli mi?' diye sorduğunu söyledi. Ayar, "Ispanak elle toplanıyor, zehirleme şansı hiç yok. Bu yaşanan olaylar, ıspanak satışlarını bitirdi. Benim elimde 15 dönüm ıspanak kaldı. Şu an durum çok kötü. Ne yapacağız bilmiyorum; ama bu bölgede ıspanak zehirlemez" diye konuştu.

Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz ise bölgede 100 dönüme yakın ıspanak ekimi yapıldığını belirterek, "Bu bölgede ıspanak ekimi 100 dönüme yakındır; ancak ıspanağın arasına güzel avrat otunun karışma ihtimali yoktur. Çünkü burada üretici kendi eker ve kendisi hasadını yapar ve o otun karışmama ihtimali yoktur" dedi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Sahte içkiciler, kimyasal maddeyi arıtmak için tesis kurmuşSahte içkiciler, kimyasal maddeyi arıtmak için tesis kurmuş
Tel Abyad’ın Türkiye sınırındaki patlayıcılar imha ediliyorTel Abyad’ın Türkiye sınırındaki patlayıcılar imha ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

Ankara'da patlama iddiaları sonrası Valilik'ten açıklama

"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Rusya ile ikinci ortak devriye tamamlandı

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.