HABER

Ispanak zehirlenmesinde sayı 40’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da ıspanak yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 40’a yükseldi.İstanbul’un ardından Tekirdağ’a da sıçrayan ıspanak zehirlenmeleri hakkında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur.

Tekirdağ’da ıspanak yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 40’a yükseldi.
İstanbul’un ardından Tekirdağ’a da sıçrayan ıspanak zehirlenmeleri hakkında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39’u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede, benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemekleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınmış ancak tetkikler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla hastalarımızın şikayetlerinin kesin nedeni, tetkikler sonuçlandığında belirlenmiş olacaktır. İl Sağlık ve İl Tarım Müdürlüklerimiz olayı titizlikle takip etmektedir” denildi.

PARTNEROrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpekOrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpek
Ispanak'ta zehirleyen otun sırrıIspanak'ta zehirleyen otun sırrı
Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdüEdirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan çakar lambası açıklaması

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çeviren alkollü sürücü hakim karşısında!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çevirmişti! Hakim karşısında

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

Feci kaza! Hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.