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Ispanak'ta zehirleyen otun sırrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:05 | Son Güncelleme

ZEHİRLEYEN yabancı otların bulunduğu ıspanağın Bayrampaşa'da bir toptancıdan çıktığı belirlendi.

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ - Gizem KARADAĞ- Haluk KARAASLAN/İSTANBUL-ANKARA, (DHA) ZEHİRLEYEN yabancı otların bulunduğu ıspanağın Bayrampaşa'da bir toptancıdan çıktığı belirlendi. Toptancının ise ıspanağı Ankara Beypazarı'ndan aldığını belirtiği öğrenildi. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş de "İşçiler, ıspanak toplarken büyük ihtimalle yabancı otları karıştırmış" ifadesini kullandı.

İstanbul'da zehirleyen yabancı otların karıştığı ıspanağın Ankara'dan getirildiği belirtildi.
Esenyurt'ta hastaneye başvuranların ıspanağı aldığını söylediği marketlerden birinin sahibi, elindeki faturayı göstererek ıspanağı Bayrampaşa'daki bir komisyoncudan aldığını kaydetti. Market sahiplerinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki o komisyoncu ise ıspanağı, Ankara Beypazarı'ndan getirdiğini belirtti DHA'ya açıklamalarda bulunan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş de, "Ispanak tarlasının bir kenarında yabancı otlar var. Kenardaki otlardan karışmış, içinde de tek tük çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle karıştırmış" diye konuştu.

MARKETLERDEN ALIŞVERİŞ YAPTILAR
İstanbul ve Tekirdağ'da bazı kişiler ıspanak yemesinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu. Hastaneye başvuranların büyük bölümü Esenyurt'taki marketlerden alış veriş yaptığını belirtti. O marketlerden birinin sahibi açıklamalarda bulundu. Kamuran Aydemir, “Biz bu ürünü yıllardır satıyoruz, bu ürünü bizim çiftçimiz üretiyor, ürünle alakalı hiçbir sıkıntı yok. İnsanlar bunu canı gönülden tüketebilir. Bu bölgesel bir yerde ya bir ürünü pişirirken ya kaynatırken sıkıntı oluşmuş olabilir. Bence oraya odaklanmakta fayda var. Bütünüyle ürünü hedef almayı doğru bulmuyorum ben. Hepsi tarlalardan geliyor bunun ne zehirlemesi olabilir? dedi.

“MARKETTE HEPİMİZ YEDİK BUGÜN, DAHA DİNÇİZ
Aydemir, Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali'nden aldığı ıspanağın faturasını göstererek, “Biz fatura ile alıyoruz, fatura ile satıyoruz. Bu tarladan geliyor, bunun takip sistemini ben çok bilemiyorum. Benim tek bildiğin; tarladan hale gelir, halden de biz faturayla alırız. Ama nereden geldiğini, takip sistemini bilemiyoruz. Biz bugün özellikle yedik çünkü öyle bir şey yok, olamaz. Markette hepimiz yedik bugün. Üründe sıkıntı yok" dedi. Bu arada markette satılan ıspanağın içinde farklı otlar olduğu kameralara yansıdı.

ANKARA'DAN GETİRDİM
Market sahibinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki komisyoncu ise kameralara konuşmak istemedi. DHA muhabirine telefonla bilgi veren komisyoncu ıspanakların büyük bölümünü Ankara Beypazarı'ndan aldığını kaydetti.

"YABANCI OTLAR SADECE 150 - 200 KİLO CİVARINDA ISPANAĞA KARIŞMIŞ"
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş da, söz konusu ıspanağın Beypazarı'nda üretilen ıspanağa karışmış yabancı otlardan kaynaklamış olabileceğini söyledi. Ateş, tarlanın kenarında bulunan yabancı otların, işçiler tarafından yanlışlıkla karıştırılmış olabileceğini söyleyerek, "Buradan 15 bin ton civarında ıspanak yapılmış. Tarlanın ufak bir kenarında yabancı otlar var. Kenardaki otlardan karışmış, içinde de tek tük çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle karıştırmış. Buradan 15 bin ton ıspanak gönderilmiş. Yabancı otlar sadece 150 - 200 kilo civarında ıspanağa karışmış. Ispanağın genelinde böyle bir ot yok, onlarla zaten normalde mücadele ediyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

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