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Ispanaktan 10 kat fazla demir, sütten 25 kat kalsiyum içeriyor! Faydalarını duyan çok şaşırıyor

03.11.2023 08:47 | Son Güncelleme:
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Doğa bize pek çok değerli bitki sunar, ancak bazıları gizli hazine gibidir. Bu değerli bitkilerden biri de dut ağacının yapraklarıdır. Dut yaprakları, yemeklerden çaylara kadar birçok farklı şekilde kullanılabilen son derece faydalı bir bitkidir. Dut ağacının yaprakları, geçmişten günümüze kadar alternatif tıpta sağlık için kullanılmıştır. Duyanların çok şaşırdığı dut yaprağının faydaları haberimizde.

Ispanaktan 10 kat fazla demir, sütten 25 kat kalsiyum içeriyor! Faydalarını duyan çok şaşırıyor

Dut ağacı, sadece lezzetli meyveleri için değil, aynı zamanda yaprakları için de değerli bir bitkidir. Dut yapraklarının sağlık alanındaki etkileri göz ardı edilmemelidir. Hem geleneksel tıpta hem de modern araştırmalarda çeşitli yararları belgelenmiş olan dut yaprakları, hem kurusu hem de tazesiyle çay olarak demlenebilir. Dut yaprağı en az dut meyvesi kadar sağlık açısında önemli faydaları olan bir yapraktır. Bu bitkinin çayı bir çok hastalığın tedavisinde kullanılır.

VİTAMİN DEPOSU

Dut içerisinde A,C,K vitaminlerinden bolca barındırmaktadır. Bu sayede antioksidan özelliği bulunmaktadır.

KALSİYUM DEPOSU

Dut içerisinde yüksek oranda K vitamini barındırmasından dolayı kemik sağlığına oldukça iyi geldiği bilinmektedir. İçerisinde yer alan yüksek oranda K vitamini kemik erimesi rahatsızlığına da iyi gelecektir.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Dut yaprağı ölçülü miktarda tüketildiğinde vücuttaki serbest radikallerin gelişmesine engel olur.

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ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ

Dut yapraklarından hazırlanan çayın tüketilmesi ateş düşürücü etkisini görmenize yetecektir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

Dut yaprağı çayının idrar söktürücü etkisi vardır ve vücudunuzdaki ödemi atmanıza yardımcı olur.

KAN ŞEKERİ DENGELEYİCİ

Dut yapraklarından oluşan çayı içmek aynı zamanda kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olmaktadır.

KALP SAĞLIĞI

Dut yaprağının kalp rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Dut yaprağının faydalarından kalp için yararlanmak isteyenlerin, dut yapraklarını, alıç çiçekleri ile birlikte kaynatarak, elde edilen karışımın suyunu içmeleri gerekmektedir.

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SOĞUK ALGINLIĞI, BOĞAZ AĞRISI

Dut yaprağının faydaları arasında boğaz ağrısı ve bronşit tedavisi de yer almaktadır. Dut yaprağının faydaları arasında yer alan öksürük giderici etkisinden yararlanmak için, dut yaprağının çayı yapılmalı ve bu çayın, sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden önce, aç karna içilmesi önerilmektedir.

KARACİĞER SAĞLIĞI

Dut yaprağının karaciğerdeki hücreleri temizlemesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

EGZAMA HASTALIĞI

Dut yaprağının egzama hastalığında destek amaçlı kullanıldığı bilinmektedir.

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AĞRI KESİCİ ETKİSİ

Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.Dut yaprağından yeterli miktarda fayda sağlamak için çayının tüketilmesi gerekir. Dut yaprağı çayı sağlık açısından oldukça önemlidir. Dut yaprağı çayının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız tarife göz atabilirsiniz.

SİNDİRİM DÜZENLEYİCİ

Dut meyvesi de dut yaprağı gibi sindirimi düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Karın bölgesinde oluşan aniden gelen kramplara ve kabızlık sorununa dut oldukça iyi gelir.

KANSIZLIK TEDAVİSİ

Dut içerisinde yüksek oranda demir barındırır. Dut tüketmek kansızlık sorununuzun giderilmesine yardımcı olacaktır.

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DUT YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ

Diğer bazı bitki çaylarından farklı olarak dut yaprağı çayı günde iki defa sabah ve akşam olacak şekilde tüketilebilir. Ancak yine de doktor onayı alarak içilmesi tavsiye edilir. Evde kolayca hazırlanabilecek olan taze dut yaprağı çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • Bir litre temiz içme suyu
  • Dört ya da beş tane taze dut yaprağı

YAPILIŞI:
Kurutulmuş olan taze dut yaprakları temiz içme suyu kaynatılarak demlenir. Su ile birlikte kaynatılması doğru değildir çünkü içerdiği tüm vitaminler ve faydalar etkisini kaybedebilir. Kaynamış olan suyun içine atılan dut yaprakları bekletilerek demlenmesi sağlanır.

  • Bir litre temiz içme suyu kaynatılır.
  • Dört ya da beş tane iyice temizlenmiş taze dut yaprağı kaynayan suyun içine atılır.
  • İki saat boyunca bekletilerek demlenmesi sağlanır.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzüldükten sonra tüketilir.

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