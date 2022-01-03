İspanya Açıklarında Ölen Göçmen Sayısı İkiye Katlandı

2021 yılında Avrupa’ya sığınabilme umuduyla deniz yoluyla İspanya’ya gitmeye çalışan göçmenlerden 4 bin 400’den fazlası kayboldu. Bunlardan en az 205’inin çocuk olduğu belirtiliyor.

2018 yılından bu yana açık denizlerdeki göç yollarını takibe alan Walking Borders (Caminando Fronteras) adlı sivil toplum kuruluşunun bugün yayınladığı rapora göre, denizde kaybolan göçmenlerin sayısı bir önceki yıla oranla ikiye katlandı.

‘Yürüyen Sınırlar’ anlamına gelen İspanyol Caminando Fronteras grubunun yetkilileri, açık denizlerdeki göçmen ölümlerinin, bu göçmenlerin tercih ettiği tehlikeli yollar, kullanılan deniz araçlarının yetersizliği ve bazı gemilerdeki mürettebatın açık denizde karşılaştıkları göçmenlere yardım etmeye çekinmelerinden kaynaklandığını söylüyor.

İspanya hükümetinin resmi verilerine göre, 2021 yılında ülkeye deniz ya da kara yoluyla giriş yapan kayıt dışı göçmenlerin sayısı 39 bin. Bu rakam, bir önceki yıl kaydedilene yakın.

Caminando Fronteras’ın bugün yayınladığı raporda, açık denizde yaşamını yitiren ya da kaybolanların yüzde 90’ından fazlasının, Atlantik Okyanusu’nda Kanarya Adaları açıklarında batan 124 botla göç yoluna çıkanlar olduğu belirtiliyor.

Caminando Fronteras’ın kurucusu Helena Maleno, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, elde ettikleri verilerin, kuruluşun yardım hattını arayan göçmenler ve ailelerinden alınan bilgiye dayandığını söyledi.

İspanya’ya doğru yola çıkan her bir göçmen botunu takibe alan Caminando Fronteras yetkilileri, denizde kaybolanların yaşamını yitirdiği kanısına varmadan önce en az 1 ay arama kurtarma çalışmalarının sonuçlarını bekliyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2021 yılında Kanarya Adaları’na ulaşmaya çalışırken yaşamını yitiren ya da kaybolan göçmenlerin sayısı 22 Aralık itibariyle 955’e yükseldi. Bu, bölgede 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yıllık ölüm ve kayıp sayısı.

OIM, bu verileri Caminando Fronteras dahil çeşitli sivil toplum kuruluşları, medya ve resmi hükümet kayıtlarına dayanarak oluşturuyor. Ancak OIM yetkilileri bir taraftan da, gerçek rakamın kayıtlara geçenden daha yüksek olduğunun tahmin ediyor.

İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışırken açık denizde ölen ya da kaybolanlarla ilgili resmi kayıt tutmayan İspanya İçişleri Bakanlığı, Reuters haber ajansının son verilerle ilgili sorularına yanıt vermeyi reddetti.

