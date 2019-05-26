HABER

İspanya Avrupa Parlamento seçimleri için sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

İspanya, ülke genelinde mahalli seçimlerle birlikte Avrupa Birliği’ne göndermek üzere 54 temsilcinin seçimi için sandık başında.Avrupa Parlamento seçimleri için 37 milyon 200 bin İspanyol seçmen oy kullanacak.

İspanya Avrupa Parlamento seçimleri için sandık başında

İspanya, ülke genelinde mahalli seçimlerle birlikte Avrupa Birliği’ne göndermek üzere 54 temsilcinin seçimi için sandık başında.
Avrupa Parlamento seçimleri için 37 milyon 200 bin İspanyol seçmen oy kullanacak. Bu sayıya ülke dışında yaşan 2 milyon 100 bin İspanyol ve İspanya’da yaşayan 365 bin seçmen dahil.
Seçim öncesi yapılan kamu oyu yoklamalarında Sosyalist PSOE’nin birinci sırada olduğu görüldü. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in partisi olan PSOE’in oyların yüzde 30’unu alarak Brüksel’e 28 temsilci göndermesinin beklendiği kaydedildi.
2014 seçimlerinde AB’ye 16 temsilci gönderen Muhafazakar Partinin bu defa 10 temsilci çıkarmasının beklendiği kaydedildi.
Üçüncü sırada ise İspanya’nın Ciudadanos (vatandaşlar) partisinin Strazburg’a 10 temsilci göndermesi bekleniyor. Muhafazakar ve Vatandaşlar partisinin sağ kanatta üstünlüğü kazanmak için yarış içinde olduğu belirtildi.
Onların ardından 3. Sırada Unidas Podemos (Birlikte Başarabiliriz) partisinin geldiği ifade edildi.
Matteo Salvini ve Marine Le Pen gibi Avrupa Birliği’ne karşı olan parti başkanları gibi aşırı sağ parti VOX’un Avrupa Parlamentosuna 5 temsilci göndermesinin beklendiği kaydedildi.

İspanya Avrupa Parlamento seçimleri için sandık başında

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
İçişleri Bakanı Soylu: “329 bin Suriyeli ülkelerine geri döndü”İçişleri Bakanı Soylu: “329 bin Suriyeli ülkelerine geri döndü”
Almanya, AP’nin seçimi için sandık başındaAlmanya, AP’nin seçimi için sandık başında

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Bakan Soylu: 329 bin Suriyeli geri döndü

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! 329 bin kişi...

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Binali Yıldırım: Alçaklara gereken dersi verdik

Binali Yıldırım: Gereken dersi verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi üzüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Kurtulmuş: AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER konusunda noktayı koydu!

Erdoğan 'Böyle bir şey yok' dedi ve noktayı koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.