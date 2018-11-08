Avrupa tetikte! Fransa'dan sonra bir suikast girişimi daha...

İspanyol yetkililer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik suikast girişimini önlediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada başbakana saldırı hazırlığı yapan 63 yaşındaki bir kişinin, geçtiğimiz eylül ayında tutuklandığı belirtildi.

Saldırı hazırlığı yapan kişinin çok sayıda ağır silaha sahip olduğu bildirildi. Saldırı hazırlığı yapan kişinin, Başbakan Sanchez'i, İspanyol Diktatör Francisco Franco'ya yönelik sözleri sebebiyle daha önce de tehdit ettiği ifade edildi.

FRANSA'DAN SONRA İSPANYA

İki gün önce Fransız aşırı sağıyla bağlantılı altı kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a saldırı planladıkları gerekçesiyle yakalandı.

Fransız yetkililerin, güvenlik birimlerine dayandırdıkları bilgilere göre 6 kişi acemice ve kötü tasarlanmış şiddet içeren bir planı hayata geçirirken yakalandı.

Fransız kanalı BFM TV'nin aktardığı bilgilere göre gözaltına alınan altı kişinin aşırı sağ bağlantılı olduğu belirtildi ancak bu bilginin teyide muhtaç olduğu kaydedildi.

Gözaltılar, Fransa'nın üç farklı noktasında gerçekleşti. Isere, Moselle ve Ille-et-Villane....

Gözaltına alınan kişilerin birbiriyle temas haline olup olmadığı henüz bilinmiyor. Macron, pazar günü yayınlanan röportajında aşırı sağ kanattan ölüm tehditleri aldığını ve aşırı sağın Avrupa'da hakim olan rehavet nedeniyle yeniden yükselişe geçtiğini söylemişti.



