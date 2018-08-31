İspanya Başbakanı Sanchez Kolombiya'da

BOGOTA (AA) - Kolombiya'yı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliğinin (AB) Venezuelalı göçünün yaşandığı bu ülkeye 35 milyon avroluk yardım yapacağını açıkladı.

Sanchez, resmi ziyarette bulunduğu Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından karşılandı.

Devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da bir araya gelen Duque ve Sanchez, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkelerindeki ekonomik ve sosyal durumdan dolayı Kolombiya'ya göç eden Venezuelalıların, bu ülke vatandaşları tarafından "olağanüstü" bir gayretle ağırlandığını belirten Sanchez, bu konuda Kolombiya ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Sanchez, Venezuelalıların göçünden tüm bölgenin bilhassa Kolombiya'nın etkilendiğine dikkati çekti.

AB'nin Kolombiya'ya Venezuelalı göçmenler konusunda 35 milyon avroluk bir yardımda bulunacağını duyuran Pedro Sanchez, söz konusu yardımın onay sürecinde İspanya'nın da elinden geleni yaptığını vurguladı.

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