HABER

İspanya Başbakanı Sanchez Kolombiya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 07:33 | Son Güncelleme

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB'nin Kolombiya'ya Venezuelalı göçmenler konusunda 35 milyon avroluk yardımda bulunacağını bildirdi

BOGOTA (AA) - Kolombiya'yı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliğinin (AB) Venezuelalı göçünün yaşandığı bu ülkeye 35 milyon avroluk yardım yapacağını açıkladı.

Sanchez, resmi ziyarette bulunduğu Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından karşılandı.

Devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da bir araya gelen Duque ve Sanchez, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkelerindeki ekonomik ve sosyal durumdan dolayı Kolombiya'ya göç eden Venezuelalıların, bu ülke vatandaşları tarafından "olağanüstü" bir gayretle ağırlandığını belirten Sanchez, bu konuda Kolombiya ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Sanchez, Venezuelalıların göçünden tüm bölgenin bilhassa Kolombiya'nın etkilendiğine dikkati çekti.

AB'nin Kolombiya'ya Venezuelalı göçmenler konusunda 35 milyon avroluk bir yardımda bulunacağını duyuran Pedro Sanchez, söz konusu yardımın onay sürecinde İspanya'nın da elinden geleni yaptığını vurguladı.

- Duque, göç konusunda bölgesel iş birliği istedi

Sanchez'in ardından konuşan Devlet Başkanı Duque ise Kolombiya'nın, Venezuelalılara kapılarını kardeşçe açtığını söyledi.

Duque, "Kollarımızı açık tuttuk ama bunun Kolombiya'yı hukuki ve sosyal olarak çok zorlayan ve Latin Amerika tarihinde benzeri olmayan bir göç krizi olduğunu da kabul etmeliyiz." dedi.

Ülkesinin büyük zorluklarla bu krizin önemli bir bölümünü göğüslediğini söyleyen Duque, yine de bölgedeki diğer ülkelerin bu konunun çözümüne katılmaları gerektiğinin altını çizdi.

Duque ayrıca İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'yı da resmi olarak Kolombiya'ya davet etti.

İspanya Başbakanı Sanchez Kolombiya'da

- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB'nin Kolombiya'ya Venezuelalı göçmenler konusunda 35 milyon avroluk yardımda bulunacağını bildirdi

1 / 8

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da
2 / 8

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da
3 / 8

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da
4 / 8

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da
5 / 8

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da
6 / 8

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da
7 / 8

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da
8 / 8

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bogota'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya İspanya Başbakanı Pedro Sanchez kolombiya Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

İlginizi Çekebilir

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Çakır' kanepenin arkasında saklanırken yakalandı

'Çakır' kanepenin arkasında saklanırken yakalandı

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

‘Maske’ İstanbul'da yeniden yakalandı

‘Maske’ İstanbul'da yeniden yakalandı

Marketlerde büyük oyun! Ürünlerin gramajına dikkat

Marketlerde büyük oyun! Ürünlerin gramajına dikkat

Hakkari'ye hava operasyonu! Teröristler öldürüldü

Hakkari'ye hava operasyonu! Teröristler öldürüldü

Günlük burç yorumları: 31 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 31 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.