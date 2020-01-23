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İspanya Başbakanına "resmi kurumları seçim kampanyasına alet etmekten" 500 avro para cezası

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 20:37 | Son Güncelleme

İspanya Başbakanına "resmi kurumları seçim kampanyasına alet etmekten" 500 avro para cezası

MADRİD (AA) - İspanya Merkez Seçim Kurulu (JEC), 10 Kasım erken seçimlerinde Başbakanlık binasını seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle Başbakan Pedro Sanchez'e 500 avro para cezası verdi.

JEC, 10 Kasım erken genel seçimleri öncesinde, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Başbakanlık binasını seçim kampanyasına alet ettiği gerekçesiyle bazı cezalar açıkladı.

Başbakan Sanchez'in Başbakanlık binasında ekim ayında bir İspanyol televizyonuna verdiği özel demeci, "resmi kurumların seçim kampanyasına alet edilmesi" olarak değerlendiren JEC, sosyalist lidere 500 avro para cezası verildiğini bildirdi.

Kurul ayrıca haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen olağan basın toplantılarında, partisinin seçim propagandasını yaptığı gerekçesiyle, dönemin Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı İsabel Celaa'ya da 2 bin 200 avro para cezası verildiğini duyurdu.

JEC, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya daha önceden benzer gerekçelerle 3 bin ve 2 bin 500 avro olmak üzere iki ayrı para cezası vermişti.

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İspanya İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra Merkez Seçim Kurulu para cezası

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