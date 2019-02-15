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İspanya Başbakanı’ndan erken seçim çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nisan ayında erken seçim yapılması için çağrıda bulundu.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetinin bütçe tasarısı 2 gün önce İspanya parlamentosunda 191 red oyuna karşı 158 evet oyu çıkması sonucu kabul edilmemiş, Sanchez kabinesini bugün için toplantıya çağırmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nisan ayında erken seçim yapılması için çağrıda bulundu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetinin bütçe tasarısı 2 gün önce İspanya parlamentosunda 191 red oyuna karşı 158 evet oyu çıkması sonucu kabul edilmemiş, Sanchez kabinesini bugün için toplantıya çağırmıştı. Gerçekleştirilen olağanüstü kabine toplantısında Sanchez 28 Nisan’da erken seçim yapılması için çağrıda bulundu.
Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez, Başbakan Mariano Rahoy’un Haziran ayında yapılan güven oylamasını kaybetmesi üzerine İspanya’nın yeni başbakanı seçilmişti.

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