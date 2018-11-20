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İspanya Brexit anlaşmasını veto edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 22:52 | Son Güncelleme

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: - "İspanya, Brexit anlaşmasının mevcut taslağına hayır oyu kullanacak"

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brexit anlaşmasında Cebelitarık'ın statüsünde değişiklik yapılması talebini yineleyerek, "İspanya, Brexit anlaşmasının mevcut taslağına hayır oyu kullanacak." dedi.

Sanchez, "Spain Summit" adlı organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, Cebelitarık'ın statüsünün Brexit anlaşmasında net bir şekilde belirtilmesini ve yarımada ile ilgili müzakerenin sadece İspanya ile İngiltere'ye bırakılmasını istediklerini söyledi. İspanya Başbakanı, "Ülke olarak, Cebelitarık'ın geleceğinin AB ile İngiltere arasındaki müzakerelere bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu, İspanya ile İngiltere arasında müzakere edilmek zorundadır." ifadesini kullandı.

Bu arada İspanya resmi haber ajansı EFE, Başbakan Sanchez'in Brexit anlaşmasında Cebelitarık'ın statüsüyle ilgili soruna İspanya'nın tutumuna göre bir çözüm bulabilmek için gün içerisinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May ve bazı AB ülkelerinin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını duyurdu.

İspanya hükümeti, Brexit anlaşmasına "son anda konuldu ve bizi şaşırttı" diye nitelendirdiği 184. maddede değişiklik yapılmasını ve AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Cebelitarık'ın statüsünün dışarıda tutulmasını şart koşuyor.

- Cebelitarık sorunu

İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti. 1967 ve 2002'de yapılan referandumlarda Cebelitarık'ın büyük çoğunlukla İngiltere'ye bağlı kalmasına karar kılınmıştı ancak yarımadada egemenlik hakkı olduğunu savunmaya devam eden İspanya'nın bu talebini özellikle Brexit sonrasında güçlendirmek istediği biliniyor.

İngiltere'nin egemenliğinde bulunan ve yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ın ekonomisi, off-shore bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.

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