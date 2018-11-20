İspanya Brexit anlaşmasını veto edecek

MADRİD (AA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brexit anlaşmasında Cebelitarık'ın statüsünde değişiklik yapılması talebini yineleyerek, "İspanya, Brexit anlaşmasının mevcut taslağına hayır oyu kullanacak." dedi.

Sanchez, "Spain Summit" adlı organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, Cebelitarık'ın statüsünün Brexit anlaşmasında net bir şekilde belirtilmesini ve yarımada ile ilgili müzakerenin sadece İspanya ile İngiltere'ye bırakılmasını istediklerini söyledi. İspanya Başbakanı, "Ülke olarak, Cebelitarık'ın geleceğinin AB ile İngiltere arasındaki müzakerelere bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu, İspanya ile İngiltere arasında müzakere edilmek zorundadır." ifadesini kullandı.

Bu arada İspanya resmi haber ajansı EFE, Başbakan Sanchez'in Brexit anlaşmasında Cebelitarık'ın statüsüyle ilgili soruna İspanya'nın tutumuna göre bir çözüm bulabilmek için gün içerisinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May ve bazı AB ülkelerinin liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını duyurdu.