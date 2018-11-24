İspanya Brexit'e vetoyu kaldırdı

Öte yandan İspanya resmi haber ajansı EFE, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından İspanya Başbakanı Sanchez'e gönderilmiş bir mektubu yayımladı. Tusk ve Juncker'in söz konusu mektupta, Cebelitarık ile ilgili AB ve İngiltere arasında yapılacak bağımsız anlaşmalar için önceden İspanya'nın onayının alınmasını garanti ettikleri belirtildi.

Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen basın toplantısında, İspanya'nın taleplerinin Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere tarafından kabul edildiğini söyledi. Sanchez, varılan mutabakatla İspanya'nın Cebelitarık'ın geleceğini İngiltere ile müzakere etmesinin garanti edildiğini belirtti.

İspanya hükümeti, Cebelitarık'ın statüsü ile ilgili durumun hukuki açıdan netleştirilmemesi halinde Brexit anlaşmasını veto etme kararı almıştı.

Brexit anlaşmanın 184. maddesindeki "siyasi deklarasyon" ve "gelecekteki ilişkiler" ifadelerinin Cebelitarık ile ilgili müzakerelerin AB ve İngiltere arasında yürütüleceği şeklinde anlaşılabileceğini savunan İspanyol hükümeti yetkilileri, yarımada ile ilgili müzakerelerin sadece İngiltere ve İspanya arasında yürütülebileceğinin açıklığa kavuşmasını şart koymuştu.

- AB'de Cebelitarık'ın statüsü

Cebelitarık, AB'nin bir parçası olsa da özel statüsü ile özellikle ekonomik anlamda birçok avantaja sahip bulunuyor. İngiltere, 1973'te şimdiki AB olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna girdiğinde Cebelitarık da dış ilişkileri İngiltere'ye bağlı bir Avrupa toprağı olarak dahil olmuştu. Cebelitarık, AB'nin Gümrük Birliği'nin, vergi anlaşmalarının ve Ortak Tarım Politikası'nın dışında tutuluyor.

Brexit anlaşmasında tartışmalara neden olan 184. madde şu ifadeleri içeriyor: