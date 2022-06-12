İspanya Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta? İspanya Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İspanya - Çek Cumhuriyeti maçı için geri sayım sürüyor. İki dev takım, 2022-2024 UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler İspanya Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. La Rosaleda'nda oynanacak maç ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSPANYA ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya, 12 Haziran 2022 Pazar (bugün) La Rosaleda Stadium'da Çek Cumhuriyeti'ni konuk edecek.

İspanya - Çek Cumhuriyeti maçı saat 21.45'te başlayacak.

İSPANYA ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya - Çek Cumhuriyeti maçı S Sport 2'den canlı olarak ekrana gelecek.

