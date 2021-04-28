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İspanya'da 14 ay sonra ilk kez yapılacak boğa güreşinin biletleri iki saatte tükendi

28.04.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 14 aydır yasaklanan boğa güreşlerine 2 Mayıs pazar günü Madrid'deki Las Ventas arenasında tekrar başlanması kararı alındı.

İspanya'da 14 ay sonra ilk kez yapılacak boğa güreşinin biletleri iki saatte tükendi

Madrid özerk yönetiminin aldığı kararla başlayacak boğa güreşleri için normalde 23 bin kapasitesi olan Las Ventas arenasına 6 bin kişinin alınacağı, satışa çıkan biletlerin 2 saat içinde tükendiği bildirildi.

Las Ventas yönetimi, Kovid-19'dan dolayı arenaya belirli saat aralıklarında kademeli yapılacak girişlerde ateş ölçüleceğini, 1,5 metrelik sosyal mesafe ve maske kullanımının zorunlu olacağını, içerideki kafeteryaların kapalı tutulacağını, sigara içmenin yasaklanacağını, çıkışlarda meydanda toplanmaya izin verilmeyeceğini duyurdu.

SON BOĞA GÜREŞİ ŞUBAT 2020'DE YAPILMIŞTI

İspanya'da son boğa güreşi Şubat 2020'de Madrid'in Valdemorillo arenasında organize edilmişti.

Kovid-19 salgınının İspanya'da en yoğun görüldüğü yer Madrid özerk yönetimi olurken, bugün itibariyle her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı, aşırı riskli seviyenin (250) üzerinde, 393 olarak açıklandı.

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İspanya'da sol koalisyon hükümeti ve Sağlık Bakanlığı kalabalık etkinliklerin yapılmamasını tavsiye etse de Madrid'deki sağ görüşlü yerel yönetim baştan beri önlemleri gevşeten kararlar alıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İspanya

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