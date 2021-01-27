HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

27.01.2021 02:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde yer alan Granada kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal Coğrafi Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, yerel saatle 22.36'da (TSİ 00.36) kaydedilen Granada'nın Santa Fe ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

Bölge halkında paniğe neden olan depremin ardından çok sayıda artça sarsıntı meydana geldi.

Granada'da 23 Ocak Cumartesi günü de Santa Fe merkezli 4,4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Endülüs özerk yönetim hükümeti, şimdiye kadar can ve mal kaybı tespit edilmeyen depremlerden dolayı ön alarm durumuna geçtiğini duyurdu.

Özerk yönetimin hükümet başkanı Juanma Moreno, resmi Twitter hesabından, "Bugünlerde Granada bölgesinde sarsıntılar durmuyor ve bu gece birkaç artçı sarsıntı meydana geldi. Bazıları da Malaga'da hissedildi. Olası gelişmelere karşı tetikteyiz." mesajını paylaştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
Giresun'da korkutan yangın! Uykuda yakalandıGiresun'da korkutan yangın! Uykuda yakalandı
46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Trump kaldırmıştı! Biden'dan Filistin hamlesi

Trump kaldırmıştı! Biden'dan Filistin hamlesi

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı

Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Giresun'da korkutan yangın! Uykuda yakalandı

Giresun'da korkutan yangın! Uykuda yakalandı

Maltepe’de yıkımı devam eden bina göçtü: Mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da korku dolu anlar! Yıkımı devam eden bina göçtü

İzmir'de kendisinden haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Görevliler gördükleri manzara karşısında şoke oldu! Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı

Camiye giren 5 çocuk ortalığı birbirine kattı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.