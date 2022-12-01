İspanya'da 4. bombalı paket bulundu!

Ukrayna'ya bağışlanan roketatarları üreten İspanya'daki silah şirketi Instalaza'da ve Madrid'deki Torrejón de Ardoz hava üssünde bombalı paket bulundu.

Son yapılan açıklamada, İspanya Savunma Bakanlığı'nda 4. bombalı paketin bulunduğu bildirildi.

İspanya polisi bombalı paketlerin dün Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliğinde patlayan bombayla benzerliği ve üç olayın bağlantılı olup olmadığını inceliyor.

NE OLMUŞTU?

Dün Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine gelen zarfın açılmasıyla meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı bildirilmişti. İspanya resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.00 sıralarında (TSİ 15.00) Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği binası bahçesinde patlama meydana geldiği belirtilmişti.

Haberde, patlamanın büyükelçiliğe gelen bir zarfın açılmasıyla meydana geldiği, bir yetkilinin hafif yaralandığı kaydedilmişti.

