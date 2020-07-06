HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya'da 70 bin kişi karantina altına alındı

İspanya'da 70 bin kişi karantina altına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2020 11:19 | Son Güncelleme

İspanya’da Katalonya’nın ardından artan koronavirüs vakaları nedeni ile Galiçya Özerk Bölgesi’nde bulunan 70 bin nüfuslu La Marina Bölgesi karantina altına alındı.

İspanya'da 70 bin kişi karantina altına alındı

İspanya’da koronavirüs salgınında ikinci dalga paniği devam ediyor.

İspanya’nın Galiçya Özerk Bölgesi’nde bulunan 70 bin nüfuslu La Marina Bölgesi bu geceden itibaren 10 Temmuz tarihine kadar karantina altına alınacak. Bölgeye sadece iş nedeni ile giriş ve çıkış yapılabilecek.

Bölgede yaşayanlar ise bölge sınırları içinde serbest dolaşım yapabilecek. Yetkililer, 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını duyururken, sokakta maske takmanın zorunlu olduğunu açıkladı.

Yetkililer, vaka artışlarının bölgedeki barlara gelen kişilerin neden olmuş olabileceğini dile getirdi. Galiçya’daki 258 korona virüs vakasının 117’si La Marina Bölgesi'nde bulunuyor.

Öte yandan dün İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da artan vaka sayısı nedeniyle 200 bin kişinin yaşadığı Segria Bölgesi karantina altına alınmıştı. İspanya’da toplam vaka sayısı 250 bin 545'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 385'e ulaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
ABD'de beyin yiyen amip vakası görüldüABD'de beyin yiyen amip vakası görüldü
Mesleki Çalışma Dönemi öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?Mesleki Çalışma Dönemi öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Burs ve kredi ödemeleri başladı

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

Kelimelerin bittiği nokta! Torununa cinsel istismar...

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
İlginç iddia: Koronavirüs Çin’den gelmedi, hep buradaydı

İlginç iddia: Koronavirüs Çin’den gelmedi, hep buradaydı

ABD'de beyin yiyen amip vakası görüldü

ABD'de beyin yiyen amip vakası görüldü

Türkiye'nin üs olarak düşündüğü bölgeye saldırı

Türkiye'nin üs olarak düşündüğü bölgeye saldırı

Dünya devi şirketin çalışanları artık evden çalışacak

Dünya devi şirketin çalışanları artık evden çalışacak

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Madagaskar'da flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Irak'ı karıştıran karikatür! Ali Sistani yanlıları Yeşil Bölge'ye akın etti

Irak'ı karıştıran karikatür! Gerilim sokaklara taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.