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İspanya'da araç yayaların arasına daldı: 4 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

İspanya'nın Barcelona şehrinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kullandığı arabanın kaldırımdaki yayaların arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

İspanya'da araç yayaların arasına daldı: 4 yaralı

İspanyol polisi, Barcelona şehrinde bir aracın şoförünün hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldığını bildirdi. Kaldırım kenarında park eden çok sayıda motosiklete çarpan aracın 10 yaşında bir kız çocuğu da dahil 4 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Bölgeye 7 ambulans gönderilerek yaralıların tedavi edilmesine başlandı.

Polis, bölgeyi kontrol altına alarak trafiğe kapattı.

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İspanya Barcelona Motosiklet araba

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