İspanya'da araç yayaların arasına daldı: 4 yaralı

İspanyol polisi, Barcelona şehrinde bir aracın şoförünün hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldığını bildirdi. Kaldırım kenarında park eden çok sayıda motosiklete çarpan aracın 10 yaşında bir kız çocuğu da dahil 4 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Bölgeye 7 ambulans gönderilerek yaralıların tedavi edilmesine başlandı.

Polis, bölgeyi kontrol altına alarak trafiğe kapattı.

