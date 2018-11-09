İspanya'da araç yayaların arasına daldı: 4 yaralı

İspanyol polisi, Barcelona şehrinde bir aracın şoförünün hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldığını bildirdi. Kaldırım kenarında park eden çok sayıda motosiklete çarpan aracın 10 yaşında bir kız çocuğu da dahil 4 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Bölgeye 7 ambulans gönderilerek yaralıların tedavi edilmesine başlandı.
Polis, bölgeyi kontrol altına alarak trafiğe kapattı.
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