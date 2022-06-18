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İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 30'dan farklı noktada orman yangını!

18.06.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da aşırı sıcaklar orman yangınlarına neden oldu. Ülkede 43 santigrat dereceyi geçen hava sıcakları nedeniyle 30 farklı noktada orman yangını çıktı.

İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 30'dan farklı noktada orman yangını!

İspanya'da 43 dereceyi geçen sıcak havanın etkisiyle özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde son üç gündür 30'dan fazla yerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Sivil koruma ve özerk yönetim hükûmetlerinden verilen bilgilere göre, Zamora kenti ile Katalonya, Aragon, Navarra ve Extremadura bölgeleri başta olmak üzere birçok yerde orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

14 KÖY BOŞALTILDI

Zamora'daki Sierra de la Culebra dağlık alanında şu ana kadar 20 bin hektar yanarken güvenlik amacıyla çevredeki 14 köydeki evler boşaltıldı.

Bölgede yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 1000 askerle ordu da destek veriyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, en fazla yangının olduğu ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde bir kişi Lleida kenti çevresinde 5 yangının çıkmasına sebebiyet verdiği şüphesiyle gözaltına alındı.

Katalonya'da henüz kontrol altına alınamayan yangınlar 90'dan fazla yerleşim yerini tehdit ediyor. (AA)

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İspanya
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