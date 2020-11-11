HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İspanya'da bir restorasyon faciası daha: Heykelin yeni yüzü karikatür gibi

İspanya'da bir restorasyon faciası daha: Heykelin yeni yüzü karikatür gibi

İLGİNÇ HABERLER  | 11.11.2020 14:01 | Son Güncelleme

Daha önce de pek çok kez restorasyon facialarıyla gündeme gelen İspanya, bu sefer tarihi bir binanın cephesinde bulunan bir heykelin onarımıyla gündemde. Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen restorasyonda çıkan sonuca bakılırsa heykelin eski halinden eser kalmadı.

İspanya'da bir restorasyon faciası daha: Heykelin yeni yüzü karikatür gibi

Restorasyon facialarının bitmek bilmediği İspanya’da, yaşanan skandallar halkasına bir yenisi eklendi.

Palencia kentindeki tarihi bir binanın cephesinde bulunan ve hava şartlarından etkilenen tarihi bir heykeli onarma girişimi istenmeyen bir şekilde bitti.

Restorasyonun ardından eski halinden daha çok karikatür gibi görünen heykel, ülkede alay konusu oldu.

Yerel ressam olan Antonio Guzman Capel, ülke gündeminde de ilk sırada yer alan ve manşetlere taşınan ‘restorasyona’ tepki göstererek, Facebook sayfasında şunları yazdı:

“Palencia'nın en sembolik binalarından birinde bulunan sanatsal bir kafadan daha çok bir karikatür kafasına benziyor.”

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, yeni heykeli, 'çocukların kumsallarda yaptığı heykellere' benzetirken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı, 'anaokullarında çocukların hamurdan yaptığı şekillere' benzetti.

Şu an Unicaja bankasına ev sahipliği yapan, 1919 yılından kalma ve koruma altında olan binada bulunan heykelin restorasyon sırasında yerinden kaldırıldığı belirtildi.

TRUMP'A BENZETENLER OLDU

Bölge sakinlerden Almudena Gonzalez, sosyal meyda hesabında, 'restorasyonun ağlamayı istemesine neden olduğunu' ifade ederek, "Bu korkunç bir şey. Özellikle sahip olduğumuz tüm harika sanatçıları düşünüldüğünde" diye yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcılar ise, yorumlarını farklı bir noktaya taşıyarak, alaylı bir şekilde, heykeli ABD Başkanı Donald Trump’a benzetti.

KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Restorasyondan kimin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor.

Bu 'restorasyon faciasını' ​2012 yılında İspanya'nın kuzeydoğusundaki Borja şehrinde yaşanan ve çok ses getiren bir diğer başarısız restorasyon girişimini hatırlattı.

Borja'daki bir kilisede bulunan Hz. İsa freskinin restorasyonu uzmanlar yerine kilise cemaatinin yaşlı üyelerinden Cecilla Gimenez'e devredilmişti.

Gimenez nem nedeniyle hasar gören 19. yüzyıldan kalma 'Ecce Homo' (İşte İnsan) adlı sanat eserini onarmaya çalışmış fakat sonuç tüm dünyanın ilgisini çekecek ölçüde kötü olmuştu.

O dönemde 'facia restorasyon' olarak adlandırılan çalışma tüm dünya gündeminde otursa da Borja'ya birçok turist çekmişti.

Bir diğer restorasyon faciası ise İspanya'nın kuzeyindeki Estella kasabasındaki bir kilisede bulunan ve St. George'u (Aziz George) bir ejderha ile savaşırken tasvir eden tahta heykel restorasyonu olmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Şimdiden soyu tükeniyorŞimdiden soyu tükeniyor
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
40 kilo ile başladı! Paraya para demiyor
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Myanmar'da nesli tükenmekte olan yeni bir primat türü keşfedildi
Şimdiden soyu tükeniyor
Alman kurduyla Bengal kedisi karşı karşıya kaldı... Kimse böyle bir son beklemiyordu
Tehlikeli yakınlaşma! Kimse böyle bir son beklemiyordu
Köpeklerden kaçan dağ keçisinin müthiş tırmanışı
Müthiş kaçış! O anlar kamerada
Köpek dışkısının üstüne yüzüstü düşen kız hayatının travmasını yaşadı
Köpek dışkısına yüzüstü düşen kız neye uğradığını şaşırdı
ABD seçimlerinin Japon 'kazananı' da var: Adı bir gecede ülkenin gündemi oldu
ABD seçimlerinin Japon 'kazananı' da var!
Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu
2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.