İspanya'da bir restorasyon faciası daha: Heykelin yeni yüzü karikatür gibi

Şu an Unicaja bankasına ev sahipliği yapan, 1919 yılından kalma ve koruma altında olan binada bulunan heykelin restorasyon sırasında yerinden kaldırıldığı belirtildi.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, yeni heykeli, 'çocukların kumsallarda yaptığı heykellere' benzetirken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı, 'anaokullarında çocukların hamurdan yaptığı şekillere' benzetti.

“Palencia'nın en sembolik binalarından birinde bulunan sanatsal bir kafadan daha çok bir karikatür kafasına benziyor.”

Yerel ressam olan Antonio Guzman Capel, ülke gündeminde de ilk sırada yer alan ve manşetlere taşınan ‘restorasyona’ tepki göstererek, Facebook sayfasında şunları yazdı:

Restorasyonun ardından eski halinden daha çok karikatür gibi görünen heykel, ülkede alay konusu oldu.

Palencia kentindeki tarihi bir binanın cephesinde bulunan ve hava şartlarından etkilenen tarihi bir heykel i onarma girişimi istenmeyen bir şekilde bitti.

TRUMP'A BENZETENLER OLDU

Bölge sakinlerden Almudena Gonzalez, sosyal meyda hesabında, 'restorasyonun ağlamayı istemesine neden olduğunu' ifade ederek, "Bu korkunç bir şey. Özellikle sahip olduğumuz tüm harika sanatçıları düşünüldüğünde" diye yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcılar ise, yorumlarını farklı bir noktaya taşıyarak, alaylı bir şekilde, heykeli ABD Başkanı Donald Trump’a benzetti.

KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Restorasyondan kimin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor.

Bu 'restorasyon faciasını' ​2012 yılında İspanya'nın kuzeydoğusundaki Borja şehrinde yaşanan ve çok ses getiren bir diğer başarısız restorasyon girişimini hatırlattı.

Borja'daki bir kilisede bulunan Hz. İsa freskinin restorasyonu uzmanlar yerine kilise cemaatinin yaşlı üyelerinden Cecilla Gimenez'e devredilmişti.

Gimenez nem nedeniyle hasar gören 19. yüzyıldan kalma 'Ecce Homo' (İşte İnsan) adlı sanat eserini onarmaya çalışmış fakat sonuç tüm dünyanın ilgisini çekecek ölçüde kötü olmuştu.

O dönemde 'facia restorasyon' olarak adlandırılan çalışma tüm dünya gündeminde otursa da Borja'ya birçok turist çekmişti.

Bir diğer restorasyon faciası ise İspanya'nın kuzeyindeki Estella kasabasındaki bir kilisede bulunan ve St. George'u (Aziz George) bir ejderha ile savaşırken tasvir eden tahta heykel restorasyonu olmuştu.



