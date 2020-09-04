İspanya’da çocuklarını okula göndermeyen velilere dava açılacak

Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok veli yeni eğitim ve öğretim yılında çocuklarını okula gönderme konusunda tereddüt ediyor.

İspanya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs korkusuyla çocuklarını okula göndermeyi düşünmeyen velilere gözdağı verildi.

Başsavcılık, Covid-19'a yakalanır korkusuyla çocuklarını okula göndermeyen veliler aleyhine dava açılacağını bildirirken, “Sağlıkla ilgili velilerin endişeleri anlaşılabilir. Ancak 6-16 yaş arası çocukların eğitiminin yasal zorunluluğunun devam ettiğini hatırlatırız” ifadeleri kullanıldı.

İspanyol Başsavcılığı, eğitimcilerin gerekçesiz devamsızlık tespit etmesi durumunda Kamu Bakanlığı aracılığıyla yasal tedbirlere başvurulacağı belirtilirken, davaların ebeveyn otoritesine özgü görevlerin ihlalinden kaynaklanan hukuki sonuçlar taşıyabileceğini hatırlattı.

Açıklamada, “Okula devamsızlık Savcılık için bir endişe kaynağıdır. Çünkü eğitim, küçüklerin gelişimi üzerinde ve dolayısıyla bir bütün olarak toplum üzerinde bir etkiye sahiptir" denildi.

