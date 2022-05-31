İspanya'da çok konuşulacak yasa tasarısı... Telefonda müşterilerini bekleten şirketlere kötü haber! 100 bin avro ceza geliyor

İspanya'da sol koalisyon hükûmeti, müşterilerini telefonda 3 dakikadan fazla tutan hizmet sektöründeki şirketlere 100 bin avroya kadar para cezası öngören bir yasa tasarısı hazırladı.

Bakanlar Kurulunda kabul edilerek meclise gönderilen yasa tasarıyla ilgili basına bilgi veren Tüketici Bakanı Alberto Garzon, telefonla müşteri hizmeti veren şirketlere yönelik yeni kurallar getirileceğini açıkladı.

"3 DAKİKA SINIRI GETİRİLMELİ"

Hizmet sektöründe bilgilendirme veya sorun çözmek için telefonda yapılan görüşmelerin "yavaş ve karmaşık bir prosedürde yapıldığını ve bunun müşteride baş ağrısına neden olduğunu" ifade eden Garzon, telefonda müşteri hizmetlerine 3 dakika sınırı getirilmesinin bir kural olduğunu savundu.

Bu şirketlerin ceza almamak için yeterli sayıda ve kapasiteye sahip personel bulundurması gerektiğini kaydeden Garzon, bazı şirketlerin "robotik yanıt sistemi gibi müşteri hizmetlerinde iyi muameleyi ve etkin sonucu önleyen uygulamalar kullanmasını" eleştirdi.

100 BİN AVRO CEZASI OLACAK

İspanyol bakan, müşteri hizmetlerinde uzmanlık eğitimi alan personelin çalıştırılması gerektiğini söyledi. Tasarının yasallaşması halinde ayrıca enerji sektörü gibi temel hizmetler veren şirketlere 24 saat müşteri hizmeti sunma zorunluluğu da getirilecek. Kurallara uymayan şirketlere 100 bin avroya kadar para cezası kesilebilecek. (AA)

