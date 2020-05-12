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İspanya'da Covid-19 mağdurları hükümeti mahkemeye verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Covid-19 mağduru olduklarını belirten 3 binden fazla kişi, sol koalisyon hükümetini, "salgına karşı yetersiz tedbir alıp, geç, sorumsuz ve kötü hareket ederek muhtemel bir cinayet suçu işlemekle" suçladı.

İspanya'da Covid-19 mağdurları hükümeti mahkemeye verdi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yakınlarını kaybettiklerini söyleyen 3 binden fazla kişi, "salgının yönetiminde yetersiz tedbirler alarak muhtemel bir cinayet suçu işlemek" suçlamasıyla hükümete karşı Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Bir grup avukat aracılığıyla Yüksek Mahkemeye dilekçelerini sunan 3 bin 268 kişi, Başbakan Pedro Sanchez ve kabinesini suçladı.

Dilekçeye imza atanların sadece 116'sının, yakınının ölüm sebebinin Covid-19 olduğunu gösteren ölüm belgesini ibraz ettiği belirtildi.

Covid-19 mağdurlarının başvurusunda hükümete "virüse karşı mücadelede yetersiz tedbir almak, geç, sorumsuz ve kötü hareket etmek" suçlamaları yöneltildi.

Ayrıca muhalefetteki sağ görüşlü partilerin hükümete yönelttiği suçlamaların başında gelen, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm ülkede geniş çaplı gösteri yapılmasına izin verilerek salgının ülkede bu kadar fazla yayılmasına neden olunduğu" iddiası da mağdurların dilekçesinde yer aldı.

Öte yandan mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumunda olan aşırı sağ görüşlü Vox da "hükümetin salgındaki yönetimini eleştirmek" için 23 Mayıs'ta ülke genelinde arabalarla gösteri yapılması için izin istedi.

Hükümete, "sosyo komünist ajandasını uygulamak için olağanüstü hali kullanmak ve salgın yönetimiyle ülkede sağlık, sosyal ve ekonomik krize neden olmak" suçlamalarını yönelten Vox, 23 Mayıs'ta İspanya'nın tüm büyükşehirlerinde araç konvoyları oluşturularak hükümet karşıtı gösteri yapılması çağrısında bulundu.

İspanya'da şimdiye kadar 26 bin 744 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti, vaka sayısının 227 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.

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